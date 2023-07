Parmi les pistes activées par le FC Nantes pour remplacer Andrei Girotto, une mène à un ancien du club. Celui-ci joue actuellement au Portugal.

Mercato FC Nantes : Chidozie Awaziem à nouveau pisté par les Canaris

Le FC Nantes a décidé de dynamiter le marché des transferts. Alors qu'aucune recrue n'a encore été officialisée, le club des Bords de l'Erdre multiplie les pistes pour se renforcer. Le départ d'Andrei Girotto, qui devrait être bouclé dans les prochains jours, a sans doute été l'élément déclencheur. Le taulier brésilien, âgé de 31 ans, aurait décidé rejoindre l'Arabie saoudite selon L'Équipe.

Pour pallier son absence, la celulle de recrutement nantaise a repéré plusieurs joueurs. Il y a quelques heures, nous vous annoncions un intérêt pour Eray Cömert, le défenseur central suisse du Valence CF. Le FCN a ouvert un deuxième dossier avec un ancien de la maison. D'après Hit West, le profil de Chidozie Awaziem intéresserait de nouveau les Canaris. Après avoir porté leurs couleurs entre 2017 et 2018, le joueur de 26 ans a connu de nombreux clubs (Çaykur Rizespor, CD Leganés, Alanyaspor...). Il appartient à Boavista depuis 2021 mais a été prêté à l'Hajduk Split la saison passée (28 matchs, 5 buts).

Waldemar Kita bloque le dossier Awaziem

Avec aucune recrue au compteur cet été, le FC Nantes compte bien enchaîner les arrivées la semaine prochaine. Deux joueurs sont très attendus depuis quelques jours, à savoir Ronaël Pierre-Gabriel et Lamine Diack. Un accord a déjà été trouvé pour leur signature, mais l'officialisation tarde à venir. Le dossier Awaziem pourrait également être bloqué à cause d'un seul homme : Waldemar Kita.

Le président du FCN n'a pas encore validé la piste menant à l'ancien Canari, tout comme celle de Meschack Elia. D'après Ouest-France, le second a pourtant reçu les faveurs du staff et de la direction. Il s'est montré très décisif avec les Young Boys Berne la saison passée (7 buts et 2 passes décisives en 31 matchs). Un refus de Kita serait terrible pour les Canaris, qui ont vu presque toutes leurs pistes offensives (Aiyegun Tosin, Yunus Akgün) tomber à l'eau. Une folle rumeur annonce Dimitri Payet parmi les dernières cibles actuelles, mais elle ne devrait pas contenter les supporters. Waldemar Kita pourrait encore avoir les oreilles qui sifflent à l'avenir.