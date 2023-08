Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Marco Verratti pourrait finalement rester au PSG cet été, ce qui ne déplairait pas au milieu de terrain.

Mercato PSG : Marco Verratti n'est pas fermé à l'idée de rester à Paris

Alors que Marco Verratti semblait se diriger vers un départ durant ce mercato estival, le dossier pourrait prendre une autre direction, puisque le club de la capitale souhaiterait désormais le conserver pour la saison à venir. En effet, le PSG, qui négociait pour le départ de l'Italien ces derniers jours, pourrait finalement compter sur lui une année de plus, tandis que son contrat avec le club court jusqu'en 2026. Rien ne presse pour les dirigeants parisiens, qui attendent de voir les offres, mais qui ne semblent pas vouloir brader leur joueur.

En ce qui concerne Marco Verratti, ce dernier est bien là durant la préparation de pré-saison, et a même porté le brassard de capitaine à deux reprises lors des matchs amicaux. De plus, le milieu de terrain se sentirait bien au club, comme le rapport Ben Jacobs, et ne met pas la pression sur le PSG pour un potentiel transfert. Ces derniers jours, l'intérêt de l'Arabie Saoudite a été révélé pour le joueur de 30 ans.

Le PSG ne vendra pas Marco Verratti à moins de 80 millions d'euros

Alors que le dossier Kylian Mbappé se complexifie de jour en jour, celui de Marco Verratti semble plus tranquille. En effet, le joueur attend, et ne semble opposer ni à l'idée de partir, ni à l'idée de rester. Une situation qui convient parfaitement au PSG et à Nasser Al-Khelaifi qui peuvent poser leurs propres conditions dans les négociations avec d'autres clubs.

Récemment, le PSG a d'ailleurs repoussé la première offensive d'Al-Hilal, jugée insuffisante par les dirigeants parisiens et demanderaient pas moins de 80 millions d'euros pour commencer les négociations autour de Marco Verratti. Une jolie somme pour un joueur de 30 ans. Reste à voir si le club saoudien reviendra à la charge, avec une proposition qui conviendra au Paris Saint-Germain.