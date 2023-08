Tandis que le PSG souhaite vendre Kylian Mbappé, le joueur n'est toujours pas parti et la saison approche, poussant le club à prendre une décision.

Mercato PSG : Kylian Mbappé reste dans le loft du Paris Saint-Germain

Ce samedi, le PSG affronte le FC Lorient dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Parisiens pourront compter sur plusieurs de leurs recrues, puisque Lucas Hernandez, Marco Asensio ou encore Milan Skriniar, seront par exemple de la partie face aux Merlus pour cette première rencontre de la saison. Néanmoins, Kylian Mbappé, dont l'avenir au club est plus que flou, ne devrait pas prendre place sur le terrain du Parc des Princes dans quelques jours.

C'est en tout cas ce que signale Fabrizio Romano, qui affirme que Kylian Mbappé ne s'entraine pas avec le groupe principal en ce début de semaine, mais avec le groupe des joueurs du "loft" parisien, soit l'ensemble des joueurs que le PSG ne veut plus, et qui ne sont pas considéré comme des éléments importants du club, avec peu de chances de devenir des titulaires durant cette saison 2023-2024 sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Le coup de pression du Real Madrid pour Kylian Mbappé

La stratégie du PSG dans le dossier Kylian Mbappé semble assez claire ces dernières semaines. Le club veut pousser le joueur à partir de lui-même, et attend donc une offre du Real Madrid. Néanmoins, L'Équipe révèle que les Merengues ne feront pas d'offre tant que l'international français n'a pas déclaré publiquement sa volonté de quitter le club parisien.

La balle semble désormais être dans le camp de Kylian Mbappé, tandis que les négociations entre lui et le PSG semblent être complétement au point mort. Aujourd'hui, un départ semble inévitable si le natif de Bondy veut retrouver une atmosphère apaisée et une place de titulaire, d'autant plus avec les arrivées prochaines de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé.