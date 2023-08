Alors que le dossier Kylian Mbappé fait encore du bruit cet été, le Real Madrid serait prêt à mettre 200 millions d'euros, mais attend un geste du joueur.

Mercato PSG : Le Real pourrait formuler une offre colossale pour Kylian Mbappé

À moins d'un retournement de situation complétement inattendu, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid tôt ou tard, que ce soit cet été, ou en juin prochain, une fois que son contrat au PSG sera arrivé à son terme. Cependant, les Merengues ne veulent pas se faire doubler dans ce dossier si important, et songeraient à faire une offre colossale, comprise entre 180 et 200 millions d'euros, avant la fin de ce mercato estival, pour faire venir l'international français le plus vite possible en Espagne.

Cependant, avant de faire une telle offre, le Real Madrid veut des garanties, et notamment de la part de Kylian Mbappé. Avant de passer à l'action et de signer un chèque de près de 200 millions d'euros, le club espagnol attend que le joueur dévoile ses véritables intentions, et déclare publiquement ses intentions de rejoindre la capitale espagnole.

Pour le moment, Kylian Mbappé reste silencieux

Malgré tout le tumulte autour du potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, le joueur reste pour le moment assez silencieux. Mis sur la touche par le PSG, l'attaquant français n'est pas allé au clash, et semble attendre patiemment que les choses se tassent. De son côté, le PSG souhaite le vendre dès cet été, et une telle somme pourrait rendre de grands services aux Parisiens, qui tentent de boucler les arrivées d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos.

Nul doute qu'avec une telle offre possible de la part du Real Madrid, le comportement de Kylian Mbappé va être scruté dans les prochains jours puisque, désormais, son transfert en Espagne ne semble dépendre que de lui.