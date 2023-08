À Paris depuis jeudi pour s’engager avec le PSG, Ousmane Dembélé est retourné à Barcelone ce dimanche. Dans l’attente de la finalisation de son transfert.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé acclamé pour son retour à Barcelone

Malgré un accord trouvé avec Ousmane Dembélé depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain va devoir encore patienter avant de le voir dans l’effectif de Luis Enrique. L’attaquant de 26 ans va parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, en faveur du club de la capitale française. D’ailleurs, le PSG a déjà signifié à la direction du FC Barcelone qu’il avait pris la décision de lever la clause libératoire du joueur fixée à 50 millions d’euros. Présent à Paris depuis jeudi, l’ancien ailier du Borussia Dortmund devait passer sa visite médicale vendredi avant de signer son bail avec le PSG.

Mais le champion d’Espagne traine pour envoyer les documents nécessaires à la finalisation du dossier. Mieux, le Barça souhaiterait même voir son numéro 11 changer de destination et rejoindre l’Arabie saoudite. Cependant, le principal concerné n’a qu’un souhait pour son avenir, rejoindre les rangs des Rouge et Bleu, mais pour le moment, Dembélé doit encore se plier aux exigences de son engagement avec le club culé. Et visiblement, le retour du champion du monde 2018 a fait plaisir en Catalogne. Ce dimanche après-midi, les médias espagnols n'ont pas manqué le retour du natif de Vernon à Barcelone.

Initialement prévues en début de semaine, sa visite médicale puis sa signature au PSG vont encore être retardées même si la direction parisienne resterait confiante quant à l'issue du dossier. Quelques minutes après son atterrissage à Barcelone, Ousmane Dembélé s'est rendu la Ciudad Deportiva, le centre d'entrainement des Blaugranas. Là-bas, des supporters catalans l'attendaient et ont scandé son nom, preuve que le champion du monde 2018 reste le bienvenu en attendant de faire officiellement ses adieux.