Face à l'embouteillage qui commence à prendre place au milieu de terrain, le président de l'OM Pablo Longoria travaille sur un gros départ à Marseille.

Mercato OM : Mattéo Guendouzi toujours sur le départ

C'est le nouveau chantier de Pablo Longoria en ce dernier mois de mercato estival. Maintenant que l'effectif de Marcelino est quasiment complet hormis le poste de latéral droit, le président de l'OM compte bien faire rentrer de l'argent dans les caisses pour combler les dépenses de cet été. Ces dernières heures, l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi est annoncé partant, lui qui n'a jamais réussi à s'imposer depuis son arrivée alors que l'attente était immense du côté des supporters.

Mais l'ancien meneur de jeu de l'Atalanta Bergame ne devrait pas être le seul à quitter l'Olympique de Marseille dans les jours à venir. Selon les informations de L'Équipe, Pablo Longoria travaille toujours sur le départ de Mattéo Guendouzi. Le quotidien sportif indique que la direction marseillaise a fait appel à plusieurs agents pour trouver un point de chute à l'ancien gunners avant la fin du mercato. Pour rappel, Mattéo Guendouzi est la valeur marchande la plus élevée de l'OM.

Veretout-Kondogbia, le duo privilégié par Marcelino

Une première tendance s'est dessinée lors des derniers matchs de préparation effectués par l'OM. Malgré la présence de Valentin Rongier et de Mattéo Guendouzi, Marcelino semble avoir fait le choix d'aligner Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia au poste de milieu défensif. Face au Bayer Leverkusen mercredi dernier, les deux étaient titulaires, et si l'ancien monégasque a été très à son avantage lors de la rencontre, celle-ci a été en revanche plus délicate pour Jordan Veretout.

Toutefois, il est fort à parier qu'il soit de nouveau titulaire aux côtés de Geoffrey Kondogbia mercredi en Grèce, laissant ainsi Valentin Rongier sur le banc, lui qui était l'homme providentiel d'Igor Tudor tout au long de la saison dernière.