En quête d'un milieu de terrain depuis le départ de Lesley Ugochukwu, le Stade Rennais a fait une première offre pour Nemanja Matic.

Mercato Stade Rennais : L'arrivée de Nemanja Matic se précise au SRFC

En recherche active d'un milieu de terrain pour compenser le transfert de Lesley Ugochukwu à Chelsea et l'éventuel départ de Xeka, le Stade Rennais a misé sur un joueur d'expérience. L'international serbe, Nemanja Matic, est de plus en plus proche de rejoindre les rangs du SRFC. Un accord pourrait tomber dans les prochaines heures. Selon Foot Mercato, les dirigeants bretons viennent de formuler une première offre au joueur, dont le montant n'a pas été dévoilé. Matic se laisserait un temps de réflexion, mais aussi d'échange avec José Mourinho.

Après une saison passée sous les couleurs de l'AS Roma, Nemanja Matic serait prêt à accepter une baisse de son salaire pour rejoindre le Stade Rennais. Les négociations seraient bien avancées entre le SRFC et la Roma. Le milieu est sous contrat dans le club romain encore jusqu'en juin 2024.

L'AS Roma demande entre 6 et 7 millions d'euros pour Matic

Mais attirer un milieu d'expérience a un coût, lui qui a notamment joué 91 matchs en Coupe d'Europe et évolué à Chelsea et Manchester United. Les dirigeants du SRFC connaissent désormais le prix à payer pour Nemanja Matic. L'AS Roma attendrait entre 6 et 7 millions d'euros pour libérer son joueur.

Une information dévoilée par La Gazzetta dello Sport, qui confirme que Nemanja Matic est sur le départ de l'AS Roma. Le média transalpin indique par ailleurs que le joueur ne serait pas opposé à l'idée de signer un contrat de deux ans dans un championnat moins exigeant que la Serie A. Son départ de la Roma pourrait vite être comblé par l'arrivée de Renato Sanches, en provenance du PSG, où un accord a déjà été trouvé pour un prêt avec option d'achat.