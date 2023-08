Arrivé la saison dernière à l'OM, Vitinha n'a pas convaincu pour le moment, à tel point que les dirigeants marseillais voudraient déjà prêter le Portugais,

Mercato OM : Vitinha pourrait quitter Marseille en prêt cet été

Arrivé à l'OM contre 32 millions d'euros en janvier, Vitinha n'a pas réussi à s'imposer à Marseille, et les dirigeants phocéens songent déjà à s'en débarrasser. Avec seulement 2 buts et 1 passe décisive lors de ses 16 rencontre disputées sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, l'attaquant peine encore à trouver sa place sur la Canebière, et pourrait donc partir dès cet été. Un départ qui pourrait faire du bruit à Marseille, qui avait investi une très grosse somme pour recruter l'attaquant portugais l'hiver dernier.

En effet, Mohamed Toubache-Ter a lâché une bombe sur Twitter. L'insider soutient que Pablo Longoria veut déjà se séparer de l'ancien joueur du SC Braga, qui connaît des difficultés d'adaptation à l'OM. De plus, avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Iliman Ndiaye, le secteur offensif marseillais pourrait être bouché cette saison, ce qui justifierait également un prêt à l'étranger, pour que le joueur puisse continuer à progresser cette saison, dans un club qui lui laisse une place de titulaire.

Direction la Bundesliga pour Vitinha ?

Mais l'insider ne s'arrête pas là. En effet, il affirme aussi que Vitinha se dirige vers l'Allemagne durant ce mercato, bien qu'aucun nom de club n'ait été révélé. Un transfert qui pourrait faire grand bruit, d'autant que l'OM devrait perdre un autre attaquant, en la personne de Ruslan Malinovskyi, qui est tout proche de rejoindre le Torino dans les prochains jours.

Pour le moment, le possible départ de Vitinha en Allemagne ne semble pas très avancé, mais les choses pourraient bouger dans les prochains jours. En cas de départ du Portugais, l'OM pourrait également s'aventurer sur de nouveaux dossiers, d'autant plus qu'Alexis Sanchez est toujours libre, et que de nombreux supporters marseillais militent toujours pour le retour du Chilien au sein de l'attaque phocéenne.