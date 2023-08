À deux jours d'affronter le Panathinaïkos, l'OM connaît déjà son potentiel adversaire pour les barrages de la Ligue des Champions.

OM : Braga ou Backa Tapola en cas de qualification face au Panathinaïkos

Avant même d'affronter le Panathinaïkos mercredi en Grèce pour le match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'OM connaît son potentiel adversaire pour les barrages en cas de qualification. Ce lundi midi, le tirage au sort a été effectué, et les hommes de Marcelino pourraient être amenés à défier le SC Braga ou le Backa Tapola pour l'ultime double confrontation avant d'accéder aux phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mais avant de se projeter sur les barrages, l'OM va devoir assurer l'essentiel mercredi en Grèce. Si le match face au Bayer Leverkusen a prouvé que l'équipe commençait à être bien rodée malgré la défaite 2-1, la pression sera présente dans deux jours, et l'enjeu sera immense pour les Olympiens. Une contre-performance à l'Apostolos Nikolaidis Stadium mettrait les Marseillais déjà dos au mur, et les obligeraient à faire un match parfait la semaine d'après au Vélodrome. Mieux vaut donc ramener un résultat positif de ce périlleux déplacement pour se faciliter la tâche lors de la deuxième manche.

Pablo Longoria compte beaucoup sur une qualification en Ligue des Champions

Il a réalisé son mercato de façon à ce que l'OM soit suffisamment armé pour se qualifier en Ligue des Champions. En allant chercher des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondogbia, ou encore Ismaïla Sarr, Pablo Longoria a voulu assurer l'essentiel. Une participation en C1 lui permettrait de récupérer une somme d'argent non negligeable, et donc de remettre les comptes au vert après avoir dépensé pas moins de 45 millions d'euros cet été. Si la pression est immense sur les épaules des joueurs marseillais, elle l'est également pour Pablo Longoria, qui va suivre avec attention la performance de son équipe mercredi soir face au Panathinaïkos.