Présent ce lundi en conférence de presse pour la présentation d'Iliman Ndiaye, le président de l'OM, Pablo Longoria, a fait le point sur Chancel Mbemba.

Mercato OM : Chancel Mbemba va rester à Marseille

Il a disparu des radars en deuxième partie de saison dernière, sans vraiment de motif valable. Élément indispensable sur les six premiers mois de compétition, l'international congolais n'est plus entré dans les plans d'Igor Tudor par la suite, et un départ était fortement envisagé pour celui qui est arrivé libre l'été dernier en provenance de Porto. L'Arabie saoudite était d'ailleurs très intéressée à l'idée de le recruter cet été, et Pablo Longoria a confirmé qu'il avait eu quelques offres en juillet pour Chancel Mbemba. "Quelques clubs étaient intéressés pour Chancel Mbemba à la mi-juillet."

Toutefois, les supporters marseillais peuvent être rassurés, puisque, dans la foulée, le président de l'OM a affirmé que Chancel Mbemba serait un joueur marseillais cette saison. "Après avoir discuté avec lui, on a pris la décision de le garder avec nous." Nul doute que le défenseur congolais va tenter de récupérer sa place de titulaire sous les ordres de Marcelino.

Même son de cloche pour Vitinha

Il fait lui aussi l'objet de plusieurs rumeurs ces dernières heures. Selon Mohamed Toubache-Ter, l'OM songeait à envoyer Vitinha en prêt du côté de la Bundesliga afin de lui permettre de se lancer définitivement, et de revenir à l'OM avec le plein de confiance. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Pablo Longoria a rapidement démenti l'information. "Rien n'a changé pour Vitinha. Il n'est pas sur le marché. Il a fait une bonne entrée la semaine dernière. Il n'y a rien de concret."

L'attaquant portugais, recruté 32 millions d'euros par l'OM en janvier dernier, devrait donc avoir la possibilité de confirmer tous les espoirs placés en lui au moment de son arrivée à Marseille. Reste à savoir s'il parviendra à gagner la confiance de son entraîneur dans les semaines à venir.