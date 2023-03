Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2023 à 11:35

Même si Nasser Al-Khelaïfi n’est pas du tout menacé à son poste, un nom semble déjà faire l’unanimité pour prendre éventuellement la présidence du PSG.

Alors que tous les regards sont tournés vers Christophe Galtier depuis la nouvelle élimination précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, des voix se lèvent de plus en plus pour pointer aussi la responsabilité des dirigeants dans les échecs à répétition du club de la capitale. Ancien gardien de terrain des Rouge et Bleu, Mickaël Landreau estime qu’il est désormais primordial de se demander si le PSG a les dirigeants qu’il mérite, notamment son président Nasser Al-Khelaïfi.

« Si la direction ne parle pas, c’est qu’elle est responsable. Le souci est au niveau de la direction. Eux, sont venus pour l’aspect médiatique et les stars et pour avoir un endroit géo politique. Mais est-ce qu’ils ont envie de gagner la Ligue des Champions ? Mais quel est le projet sportif. On associe 1+1+1, mais quel projet, quel style et quelle âme ? Y a pas d’âme et c’est ça l’enjeu de l’été prochain », a expliqué le consultant sur Canal+.

Ces dernières années, l’avenir de Nasser Al-Khelaïfi est régulièrement évoqué à chaque échec du Paris Saint-Germain. S’il n’est pas directement menacé par le Qatar, certaines personnes se dégagent déjà en interne en vue d’une éventuelle succession du président parisien.

PSG Mercato : Trois candidats pour l’après-Al-Khelaïfi

Depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi a souhaité resserrer son entourage et trois hommes en sont ressortis plus influents que jamais. Si le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani devait choisir un successeur à l’homme de 49 ans, se serait forcément entre David Sugden, le conseiller, Yousef Al-Obaidly, le bras droit et Daniel Markham, le stratège.

« Ils ne sont que 3 ou 4 au Qatar, et Yousef est l’un d’eux. Il connaît tout du métier. Mais c’est un homme très loyal, il faudra que Nasser lui demande sinon il n’ira jamais de son gré », révèle le quotidien L’Équipe. Toujours selon le quotidien sportif, Al-Obaidly est certainement l’homme le plus important auprès de Nasser Al-Khelaïfi.

Celui qui a le plus d’influence. Il est au courant de tout. Il n’est pas rare qu’il participe aux décisions de recrutement au club. Reste maintenant à savoir si le Qatar voudra effectivement voir Nasser Al-Khelaïfi quitter la présidence du Paris Saint-Germain.