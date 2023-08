Lors de la défaite de l’OM face au Panathinaïkos, Marcelino n'a pas été inspiré dans son coaching. L’un de ses choix reste un mystère pour Samir Nasri.

OM : Marcelino, des choix qui passent mal à Marseille

Mercredi soir à Athènes, l'Olympique de Marseille rêvait de bien démarrer son marathon qui le conduirait au moins jusqu’aux phases de poules de la plus prestigieuse des coupes européennes. Mais c’est raté. L’OM s’est finalement incliné sur le score d’un but à zéro face au Panathinaïkos dans le cadre de 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions. Et comme après chaque défaite, le coaching de l’entraîneur est remis en cause.

Le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, ne fait pas exception à la règle. Il faut reconnaître que les décisions prises du coach espagnol lors de ce match aller n’ont pas été fructueuses. Sa décision de sortir Pierre-Emerick Aubameyang pour passer à une défense à cinq derrière, alors que son équipe était menée au score, est remise en question. De plus, l'absence de Chancel Mbemba au coup d'envoi suscite des interrogatoires chez de nombreux observateurs marseillais, dont Samir Nasri.

Samir Nasri s'interroge sur le déclassement de Chancel Mbemba

L'ancien international tricolore a exprimé son étonnement sur Twitter en demandant des explications sur la non-titularisation de l’international congolais en défense centrale. « On peut m’expliquer pourquoi Mbemba depuis la saison dernière ne joue plus », a-t-il posté. L’ancien joueur de l’OM, Samir Nasri, n’est sans doute pas le seul à se poser des questions sur la relégation brutale du défenseur congolais sur le banc de touche.

Chancel Mbemba avait été largement utilisé la saison précédente, participant à 45 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, sous les ordres de Marcelino, son statut semble avoir changé. Si sa situation ne s'améliore pas, il pourrait envisager un départ lors du mercato. D’autant plus que l’Arabie saoudite reste à l’affût pour son éventuel transfert.

Quoi qu’il en soit, Marcelino devra vite trouver des solutions pour se remettre de cette défaite en Ligue des Champions. Ses décisions tactiques pour le match contre le Stade de Reims, prévu ce samedi dans le cadre la 1ere journée de Ligue 1, seront scrutées de près. Le patron du banc de l’OM devra impérativement remporter cette rencontre à domicile afin de mieux préparer le match retour contre le Panathinaïkos, prévu mardi prochain au Vélodrome.