Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM, Alexis Sanchez va-t-il faire son retour à Marseille ? Une mise au point est faite sur ce dossier.

Malgré les récentes arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, l’Olympique de Marseille cherche toujours à renforcer son attaque. Ce secteur de jeu a souvent fait défaut aux Marseillais la saison, avec un Alexis Sanchez obligé de multiplier les performances en dépité de son âgé avancés (34 ans). Avec un bilan de 18 buts inscrits en 44 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, l’international chilien s’est illustré comme le meilleur joueur de l’OM la saison dernière.

Mercato OM : Aucun contact entre Alexis Sanchez et Marseille

Cependant, les dirigeants phocéens ne sont pas parvenus à conserver un tel atout offensif. Malgré les efforts financiers de l’OM, Alexis Sanchez a refusé de prolonger son contrat et est désormais libre de signer où il le souhaite. Son départ s’est cruellement fait ressentir lors de la défaite de l’OM contre le Panathinaïkos (1-0) lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions. Du coup, son retour est réclamé à Marseille, en enflammant ainsi les réseaux sociaux. Sauf qu’il y a peu de chance de voir Alexis Sanchez défendre à nouveau les couleurs phocéennes cette saison.

En effet, selon La Minute OM, il n’existe aucun contact entre l’attaquant chilien et la direction marseillaise pour le renouvellement de son bail. Après une longue période d’attente, le président marseillais Pablo Longoria et son équipe sont passés à autre chose, en explorant d’autres pistes pour dynamiser leur secteur offensif. Alors que certains supporters peuvent continuer à rêver d’un come-back d’Alexis Sanchez à Marseille, la réalité des négociations et des priorités de l'OM semble indiquer que ce retour reste peu probable.

De plus, le principal concerné paraît peu enclin à revenir dans la cité phocéenne. Selon la presse italienne assure que l'ancien attaquant de Manchester United et d'Arsenal donne sa préférence à un retour en Italie. L'entraîneur de l'Inter Milan, Simone Inzaghi, ne serait pas l'idée de le récupérer, un an après son départ pour Marseille.