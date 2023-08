Alors que le Stade Rennais comptait sur Lovro Majer cette saison, l'international croate est sur le point de signer à Wolfsburg.

Après des semaines de négociation entre le Stade Rennais et Wolfsburg, le pensionnaire de Bundesliga est sur le point d'avoir le dernier mot pour Lovro Majer. Si les trois premières offres ne répondaient pas aux attentes des dirigeants bretons, une nouvelle proposition a été formulée ces dernières heures, et celle-ci atteindrait les 30 millions d'euros, comme l'indique Nicolo Schira. Le journaliste explique que les discussions sont en passe d'être finalisées, et que le milieu croate signera un contrat allant jusqu'en 2028, avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros.

En parallèle, le Stade Rennais est toujours à la recherche d'un milieu de terrain au profil défensif pour compenser le départ de Lesley Ugochukwu, transféré à Chelsea la semaine dernière pour un montant de 27,5 millions d'euros. La piste la plus chaude mène à Nemanja Matic, milieu de l'AS Roma, et les négociations se poursuivent entre les deux clubs.

Le mercato du SRFC est loin d'être terminé

En plus de Lovro Majer, un autre départ très important pourrait bientôt intervenir. Jérémy Doku continue de se rapprocher de Manchester City, et le SRFC pourrait récupérer plus de 50 millions d'euros. Avec ces deux transferts qui se précisent, Florian Maurice va sans doute s'activer dans les deux dernières semaines de mercato estival pour recruter un ou deux joueurs afin de renflouer l'effectif de Bruno Genesio. Il devrait donc encore se passer beaucoup de choses dans les prochains jours, et les supporters rennais ne sont peut-être pas au bout de leurs surprises.