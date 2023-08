Annoncé sur le départ ces derniers jours, Neymar n'a pas participé à la séance d'entraînement ce vendredi. Le PSG a tenté de justifier l’absence de sa star.

Mercato PSG : Neymar incertain contre le FC Lorient

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Lorient pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1. Et alors que plusieurs sources annoncent Neymar en instance de départ, suite à un échange avec son président Nasser Al-Khelaïfi et son souhait de changer d’air, l’attaquant de 31 ans n'a pas participé à la séance d'entraînement collective de ce vendredi.

Dans son traditionnel point médical d'avant match, le club de la capitale française a indiqué que « Neymar Jr récupère d’un syndrome viral et s’entraîne en salle aujourd’hui ». Pour cette rencontre, Luis Enrique ne pourra pas non plus compter sur Kylian Mbappé, mis à l’écart de l’équipe première depuis trois semaines suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat afin de partir librement l’été prochain.

Blessé de longue date, Presnel Kimpembe a repris la course à pied après son opération au tendon d’Achille, comme le rapporte le communiqué médical. De son côté, Nuno Mendes continue de travailler individuellement, mais retrouvera le groupe d’ici 15 jours. Concernant Neymar, les médias italiens annoncent un autre scénario.

Neymar mis à l’écart dans l’attente de son départ ?

Mais pour Le Corriere della Sera, la rupture serait totale entre le Paris SG et l’ancien milieu offensif du FC Barcelone. Le média italien explique notamment que les dirigeants parisiens et les représentants de Neymar chercheraient la meilleure solution pour se dire au revoir. Un retour à Barcelone serait l’option privilégiée par le joueur, mais le club catalan serait dans l’incapacité de se lancer dans une telle opération. Toujours selon la même source, après avoir rejeté une offre d'Al-Hilal, l'option la plus concrète pour Neymar serait de rejoindre son ami Lionel Messi aux États-Unis.