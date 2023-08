À la veille de la réception du Stade de Reims en championnat, l’OM enregistre un absent de taille en attaque. Cengiz Under manque à l’appel.

OM-Reims : Cengiz Under absent à l’entraînement

Après la défaite subie face au Panathinaïkos (1-0), à l’occasion du troisième tour qualificatif pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort, car le prochain défi est imminent. Ce samedi à partir de 17h, l’OM accueille le Stade de Reims dans le cadre de la première journée de Ligue 1.

À la veille de cette rencontre à domicile, Marcelino a réuni ses hommes pour une dernière séance d’entraînement afin de peaufiner les derniers réglages. Le groupe olympien est quasiment au complet, seul Cengiz Under manquait à l’appel, révèle le journaliste Karim Attab, de Maritima Médias. Si les raisons de son absence n’ont pas été révélées, tout porte à croire que l’international turc est en instance de départ.

Un départ imminent pour Cengiz Under ?

Durant ce mercato estival, l’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé en attaque et espère désormais boucler un départ dans ce secteur de jeu. Si Ruslan Malinovskyi est poussé vers la sortie, Cengiz Under figure lui aussi sur cette liste de partants. D’autant plus que le Fenerbahçe a entamé des discussions concrètes pour finaliser sa signature. La formation turque aurait déjà conclu un accord avec le joueur de 26 ans et travaille désormais en coulisse pour trouver un terrain d’entente avec la direction de l’OM afin de finaliser sa signature. Et c’est là que les choses se compliquent.

Les dirigeants marseillais réclameraient environ 15 millions d’euros avant de céder le joueur, tandis que les Turcs souhaiteraient étaler le paiement de son transfert. Mais après d’intenses négociations, les deux écuries seraient en passe de trouver un accord. L’Équipe assure que le transfert de Cengiz Under à Fenerbahçe devrait rapidement aboutir. L’ancien joueur de l’AS Rome vivrait ainsi ses derniers moments sous le maillot phocéen avant de retourner en Turquie.