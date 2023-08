À deux jours d'affronter Toulouse, le FC Nantes pourrait compter sur deux nouveaux joueurs. L'officialisation de leurs arrivées devrait intervenir vendredi.

Mercato FC Nantes : Pierre Aristouy annonce deux arrivées

L'actualité du FC Nantes est riche actuellement. Alors que les supporters pouvaient craindre un mercato relativement calme, la direction nantaise s'est activée ces derniers jours. Une aubaine pour les derniers 16es de Ligue 1 qui compte bien effacer les démons de la saison dernière. À quelques jours de retrouver le championnat français, Pierre Aristouy était présent en conférence de presse, ce vendredi.

Il en a profité pour confirmer la venue de deux recrues. "Douglas Augusto et Marquinhos sont arrivés à Nantes et sont en train de formaliser les derniers papiers. Ils finalisent aussi les tests médicaux obligatoires. On en saura plus demain. Ce qui est sûr, c’est que l’un comme l’autre, ont suivi une vraie préparation avec des matches amicaux."

L'entraîneur ajoute que les deux joueurs pourraient intégrer le groupe après leur visite médicale. "Avec eux dimanche ? S’ils ont tous les papiers et que les tests médicaux dont faits et concluants, ils s’entraîneront demain. Si tout va bien et qu’il n’y a pas de problème particulier, il est envisageable qu’ils soient dans le groupe dimanche."

L'entraîneur du FCN lance le choc face à Toulouse

Présent devant les journalistes, l'ancien attaquant s'est dit excité à l'idée d'entamer cette première journée de Ligue 1. "Je suis content que ça commence. Excité ? Oui, tout en gardant la raison et plutôt impatient. Je suis toujours un peu perplexe par rapport à ces préparations estivales parce que, même si on essaie de se rapprocher de la réalité, on n’y est pas totalement. Donc plutôt content que la compétition démarre."

Une match qui aura un air de revanche pour le club de Waldemar Kita, puisque les deux formations s'étaient affrontées en finale de Coupe de France, le 29 avril dernier. Une rencontre qui avait largement tourné en faveur du TFC, qui s'est vu sacré champion sur le score de 5-1.