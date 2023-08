Annoncé sur le départ au PSG, Neymar pourrait retourner au FC Barcelone cet été, puisque le joueur et le club seraient toujours en contact ces derniers jours.

Mercato PSG : Paris ne lâchera pas Neymar gratuitement

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Neymar semble s'obscurcir au PSG. Alors que Luis Enrique voulait faire du Brésilien l'une de ses pièces maîtresses pour la saison à venir, il se pourrait que l'ancien joueur du FC Barcelone quitte le club de la capitale avant la fin du mercato estival. En effet, ce dernier aurait des envies de départ, et plusieurs destinations s'offrent à lui. L'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux, la MLS semble tenter le joueur, et son ancien club, le Barça, aimerait le rapatrier.

Les Blaugranas tiendraient même un accord avec le joueur pour une arrivée dans les prochaines semaines. Problème, le FC Barcelone a des problèmes de liquidités, et ne peut pas mettre une grosse somme pour tenter de convaincre le PSG de lâcher Neymar. Ainsi, le Barça souhaiterait convaincre l'international brésilien de résilier son contrat avec son club actuel, afin de pouvoir l'engager librement durant le mois d'août. Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne l'entend pas de cette oreille.

Le PSG ne lâchera pas une autre star gratuitement

Quelques mois après avoir laissé Lionel Messi rejoindre les Etats-Unis, et tandis que le dossier Kylian Mbappé n'est plus entre les mains des dirigeants parisiens, l'idée d'une résiliation de contrat de la troisième star de l'effectif ne plaît pas beaucoup aux Parisiens. Ainsi, comme l'affirme RMC Sport, le PSG ne laissera pas Neymar partir gratuitement, notamment à cause du fair-play financier, qui oblige le club à faire rentrer de l'argent dans les caisses.

Alors que le FC Barcelone et Neymar se seraient déjà entendu sur les clauses d'un potentiel futur contrat, ce transfert pourrait donc s'avérer assez compliqué, en raison des exigences du PSG pour lâcher le Brésilien cet été.