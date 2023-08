Alors que le Stade Rennais planche sur l'arrivée de Nemanja Matic, le club breton a officialisé le départ de Noah Françoise en D2 portugaise.

Mercato Stade Rennais : Officiel, Noah Françoise s'engage avec CS Maritimo

Depuis le début du mercato estival, le milieu de terrain semble être le chantier prioritaire du Stade Rennais. En effet, le club de Bruno Genesio s'est déjà offert Ludovic Blas et Enzo Le Fée, et tente désormais de faire venir Nemanja Matic en provenance de l'AS Rome. On peut donc s'attendre à un entrejeu complétement remanier du côté du SRFC cette saison, d'autant que Noah Françoise, un jeune de l'académie, vient de quitter le club rennais pour s'engager en deuxième division portugaise.

Formé au Stade Rennais, Noah Françoise n'a jamais eu l'occasion de rentrer sur une pelouse de Ligue 1, mais était un habitué du banc rennais. Le milieu défensif de 20 ans a pu assister à 4 rencontres de Ligue 1, et autant de matchs d'Europa League depuis le bord du terrain cette saison, et aurait sûrement pu entrer dans la rotation cette saison, alors qu'il est encore assez jeune pour percer. Néanmoins, c'est donc du côté du Portugal, et du CS Maritimo que le Rennais de naissance connaîtra ses premières minutes de jeu en professionnel.

Le Stade Rennais conserve un pourcentage à la revente

Bien que l'on ne sache pas la somme qu'à déboursé le club de D2 portugaise pour récupérer le jeune talent du Stade Rennais, le CS Maritimo a indiqué les Bretons conservent tout de même un pourcentage à la revente concernant Noah Françoise. Espérons donc pour le SRFC que le joueur puisse se montrer au Portugal, et se fasse un nom avec sa nouvelle équipe.

De son côté, le Stade Rennais continue de tenter d'attirer le milieu défensif tant attendu. Ce dossier est d'ailleurs en passe d'être réglé pour les Bretons, puisque Nemanja Matic est annoncé plus proche que jamais de s'engager avec le SRFC.