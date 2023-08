Après avoir officialisé l’arrivée d’Ousmane Dembélé en provenance du Barça, ce samedi, le PSG veut désormais accélérer le mouvement dans le sens des départs.

Mercato PSG : Le Paris SG veut dégraisser après Ousmane Dembélé

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos, Arnau Tenas et Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig, le Paris Saint-Germain a officialisé sa dixième recrue estivale en la personne d’Ousmane Dembélé. L’attaquant de 26 ans rejoint les rangs de l’équipe parisienne pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2028. Alors que Kylian Mbappé et Neymar pourraient suivre Lionel Messi et changer d’air cet été, le club de la capitale française a payé les 50 millions d’euros de la clause libératoire de l’ancien milieu offensif du Stade Rennais pour le recruter à un an de la fin de son contrat en Catalogne.

Le Paris SG ne compte pas s’arrêter là puisque Luis Campos est négociations avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani, qui a déjà manifesté son désir de rejoindre les Rouge et Bleu. En Ligue 1, les dirigeants parisiens seraient également en contact avec leurs homologues de l’OL pour le jeune ailier droit Bradley Barcola (20 ans) et Montpellier HSC pour Elye Wahi (20 ans). Mais avant d’enregistrer d’autres recrues, le PSG aimerait accélérer avec les dossiers des indésirables. À un peu plus de deux semaines de la clôture du mercato d’été, les décideurs parisiens aimeraient voir partir une bonne vingtaine de joueurs. Et ce samedi, les médias locaux assurent que des discussions seraient déjà en cours dans ce sens.

Luis Campos négocie avec l’AS Rome pour Renato Sanches et Paredes

Après Mauro Icardi (Galatasaray, 10M€), El Chadaille Bitshiabu (Leipzig, 15M€) et Eric Junior Dina Ebimpe (Francfort, 6,5M€), le Paris Saint-Germain s’active pour le départ d’autres indésirables dans les jours à venir. Dans cette optique, Luis Campos aurait entamé des pourparlers avec les dirigeants de l’AS Rome pour Leandro Paredes et Renato Sanches. Annoncé tout proche de Galatasaray, le milieu de terrain argentin de nous vous informons que les champions de France en titre discutent avec l’AS Roma pour le transfert de l’international argentin de 29 ans serait plus enclin à retourner en Serie A, où il a été prêté la saison passée à la Juventus Turin.

Pour le libérer de sa dernière saison de contrat, le Paris SG demanderait au moins 5 millions d’euros. Concernant Renato Sanches, les deux clubs négocieraient pour un prêt avec option d’achat, mais aucun accord ne serait encore trouvé. Mais toutes les parties seraient confiantes dans ce dossier. Leandro Paredes et l’international portugais de 25 ans pourraient continuer à évoluer sous les mêmes couleurs à Rome sous les ordres de José Mourinho.