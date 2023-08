Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le départ de Cengiz Under au Fenerbahce est enfin bouclé puisqu'un accord a été trouvé entre les parties.

Mercato OM : Un accord de principe pour le transfert de Cengiz Under

Par le biais d'un communiqué, le Fenerbahce a annoncé avoir un accord de principe avec l'OM pour l'arrivée prochaine de Cengiz Under en Turquie. Alors que cette opération est annoncée depuis plusieurs semaines, les deux parties ont enfin pu s'entendre, et le joueur est arrivé hier soir à Istanbul. Il ne manque donc plus que la visite médicale et la signature de son contrat pour que le joueur soit lié à sa nouvelle équipe.

De son côté, l'Olympique de Marseille a également confirmé l'information par un communiqué, indiquant que "le joueur a été autorisé par l’OM à voyager afin de passer sa visite médicale et d'approfondir les discussions." Il reste donc encore quelques détails à régler, mais Cengiz Under n'a jamais été aussi proche de quitter le sud de la France. Un départ qui s'explique, en partie, par les différentes recrues marseillaises, telles qu'Iliman Ndiaye ou Ismaïla Sarr, qui barraient la route à l'international turc.

L'OM pourrait récupérer un peu plus de 10 millions d'euros

Avec la vente de Cengiz Under, l'OM, qui réalise un mercato très ambitieux, va pouvoir récupérer un peu d'argent cet été. Selon divers médias, le transfert du joueur turc au Fenerbahce pourrait rapporter entre 10 et 15 millions d'euros aux Olympiens. Une belle somme pour un joueur que le club avait recruté pour moins de 9 millions d'euros il y a seulement 1 an suite à un prêt, lui qui sortait d'un passage très compliqué à l'AS Roma.





Plus de 6 ans après son départ de Basaksehir pour rejoindre l'Italie, Cengiz Under va donc retrouver la ville d'Istanbul, mais dans un nouveau club. Un retour au pays, dans un nouveau club, qui risque de faire parler.