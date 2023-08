Présenté ce lundi par l'OM, qui l'a recruté en provenance de Sheffield United, Iliman Ndiaye va être l'une des attractions de cette saison en Ligue 1.

Mercato OM : Iliman Ndiaye est confiant pour l'attaque marseillaise

Arrivé en provenance de l'Angleterre, Iliman Ndiaye va être l'un des joueurs offensifs à surveiller cette saison du côté de l'OM. Associé à Pierre-Emerick Aubameyang, notamment, le Sénégalais a tout pour briller en Ligue 1. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives en Championship la saison passée, l'attaquant de 23 ans fait partie des grands artisans de la montée en Premier League des Blades, et va désormais pouvoir rendre de grands services à l'Olympique de Marseille et à son nouveau coach, Marcelino.

Interrogé sur l'arsenal offensif de l'OM, Iliman Ndiaye s'est montré assez confiant pour la saison à venir. "Je pense qu'on a une très bonne attaque, assure le Sénégalais. Je n'avais pas eu le temps de m'entraîner beaucoup. J'ai déjà vu jouer tous les joueurs, comment ils veulent jouer, et je pense qu'il y a eu de bonnes choses et de bonnes connexions avec eux sur le terrain. On a pu travailler plus fort cette semaine à l'entraînement."

La belle connexion entre Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr

Avec le départ d'Alexis Sanchez et les possibles transferts de Cengiz Under et de Ruslan Malinovskyi, l'OM a refait tout son attaque cet été, et va donc devoir créer des automatismes devant. Pour ce faire, la belle connexion entre Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr pourrait être très utile. En effet, les deux Sénégalais ont déjà joué ensemble, avec leur sélection, notamment durant la Coupe du Monde 2022, au Qatar.

Une belle entente rapportée par Iliman Ndiaye : "On a déjà joué ensemble avec Sarr, on a une bonne relation. Mais l'OM ce n'est pas une relation avec un seul joueur mais toute l'équipe. En équipe nationale, j'ai déjà évolué à plusieurs positions. Je sais jouer à n'importe quel poste offensif. Mais oui, on a quelque chose de fort avec Sarr."