Comme pressenti ces dernières heures, Dimitri Payet a bien retrouvé un club. Le milieu offensif de 36 ans a officiellement signé dans un club brésilien.

Mercato OM : Officiel, Dimitri Payet signe à Vasco de Gama

Les négociations avançaient rapidement. Quelques jours après l'annonce d'un intérêt de Vasco de Gama pour Dimitri Payet, le transfert est déjà officiel. L'ancien milieu offensif de l'OM s'est engagé pour deux ans avec le club vainqueur de la Copa Libertadores en 1998. Il portera le numéro 10, comme ce fut le cas chez les Phocéens. Payet arrive en tant qu'agent libre, après avoir été libéré de son contrat le 21 juillet dernier.

La nouvelle a été annoncée par Vasco de Gama sur son compte Twitter ce dimanche. « Vasco et Payet ont signé un pré-contrat. L'athlète arrivera à Rio dans les prochains jours pour subir des examens médicaux et signer le contrat définitif » peut-on lire en portugais, soit la langue officielle du Brésil. Dimitri Payet tentera de rebondir après une dernière saison décevante à Marseille. Sous les ordres d'Igor Tudor, il n'aura joué que 27 matchs pour 4 buts et 3 passes décisives.

Dimitri Payet va retrouver des vieilles connaissances de la Ligue 1

Non, Dimitri Payet ne sera pas seul au monde au sein de la Série A brésilienne. Vasco de Gama connaît bien la Ligue 1 et a déjà enrôlé deux joueurs du championnat lors du dernier mercato d'hiver : le défenseur Robson Bambu (transfert définitif, OGC Nice) et le gardien Léo Jardim (LOSC). Si ce ne sont pas les footballeurs les plus connus de l'élite française, ils ont respectivement disputé 15 et 23 matchs. Ils seront également des atouts précieux pour la bonne intégration de l'ancien Marseillais.

Dimitri Payet aura aussi l'occasion de retrouver deux adversaires récemment affrontés en Ligue 1. Il pourrait échanger avec Otavio (ex - Bordeaux, transféré à l'Atlético Mineiro), Danilo Barbosa (ex - OGC Nice, transféré à Botafogo) et Fabio (ex - FC Nantes, transféré à Grêmio). Des anciens de l'OM devraient également le saluer sur les terrains de football, et plus précisément Gerson et Luis Henrique. Le premier est retourné à Flamengo l'hiver dernier, tandis que le second est pressenti pour rejoindre Botafogo après un prêt réussi. Autant de nouvelles qui devraient permettre à Payet de bien s'acclimater à la Série A brésilienne.