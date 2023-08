Le départ d’un milieu de terrain de l’ASSE se profile. Il se dirige tout droit vers la porte de sortie de Saint-Etienne, sauf revirement de situation.

Mercato ASSE : Les pépites formées à Saint-Etienne s'en vont

Plusieurs joueurs formés à l’académie de l’ASSE ont quitté le club ces derniers mois. En plus de Lucas Douath-Gourna (20 ans) et Mahdi Camara (25 ans), transférés respectivement au RB Salzbourg (juillet 2022) et au Stade Brestois (juillet 2023), Saïdou Sow (21 ans) a signé au RC Strasbourg, la semaine dernière pour 3 millions d’euros. Justifiant le départ du défenseur formé à Saint-Etienne, Laurent Batlles a fait savoir que ce n’est pas le club qui l’a poussé vers un départ.

« C'est lui qui a décidé de s'en aller. Il nous en a fait la demande en fin de saison dernière. Le projet ne l'intéressait pas. Il ne voulait plus jouer en Ligue 2. On a respecté son choix. » Les départs de Maxence Rivera et Abdoulaye Bakayoko sont également prévus. Le premier devrait rejoindre le FC Annecy dans les prochaines semaines sous la forme d’un prêt.

Aïmen Moueffek refuse de prolonger et se rapproche d'un départ

Toujours dans les rangs des joueurs issus du centre de formation de l’ASSE, Aïmen Moueffek a pris la décision de ne pas prolonger son contrat qui expire en juin 2024. L’information est confirmée par Actu Sainté, qui donne plus de détails sur les négociations. Selon la source, le milieu de terrain exigerait une revalorisation salariale à hauteur de 40 000 euros mensuel, soit le double de ce que le club lui propose, pour prolonger son aventure sous le maillot des Verts.

Face à cette décision radicale d’ Aïmen Moueffek, l’ASSE a deux choix : soit accepter de s’aligner sur la demande du joueur choyé par Roland Romeyer, soit le transfèrer avant la fermeture du mercato. Sinon, il serait libre de signer avec le club de son choix, lors du mercato hivernal en janvier 2024, en attendant la fin de son contrat.