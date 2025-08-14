Mercato OL : Lyon attend Greif, Majorque retient le gardien

L’OL n’aura pas son nouveau gardien de but pour la première journée de la Ligue 1. Le RCD Majorque bloque Dominik Greif en Espagne, malgré l’accord de transfert conclu.

Mercato : Majorque exige une assurance bancaire de l’OL pour Greif

L’OL a un accord contractuel avec Dominik Greif pour prendre la place de Lucas Perri, transféré à Leeds United en Premier League. Les dirigeants du club rhodanien sont également tombés d’accord avec le RCD Majorque sur une indemnité de transfert estimée à 4 M€, plus des bonus pouvant atteindre jusqu’à 1,2 M€.

Cependant, le gardien de but slovaque est toujours bloqué en Espagne. Selon Mallorca Hora, les responsables du club majorquin ont demandé des garanties financières à leurs homologues de l’Olympique de Lyonnais, ce que ces derniers ont produit.

Mais les Espagnols exigent une d’assurance bancaire, au cas où le club rhodanien ne respecterait pas les versements de l’indemnité de trasfert et des bonus, conformément à l’échelonnement arrêté. En d’autres termes, Majorque souhaiterait se faire payer directement par la banque sur le compte de l’OL, si les Lyonnais ne n’honorent pas leurs engagements écrits.

OL : Dominik Greif forfait contre le RC Lens

C’est cette demande qui bloque pour l’instant l’arrivée effective de Dominik Greif à Lyon, à en croire le média espagnol. Conséquence de ce blocage, le nouveau portier des Gones est déjà forfait pour la première journée de Ligue 1 contre le RC Lens, ce samedi à 17h. Paulo Fonseca devrait faire confiance à Rémy Descamps face aux Sang et Or à Bollaert-Delelis.

Espérons pour l’Olympique Lyonnais que la présidente Michele Kang réussira à lever cet dernier obstacle, pour la présence de Greif contre le FC Metz, lors de la 2e journée prévue le samedi 23 août au Groupama Stadium.