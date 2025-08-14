Mercato ASSE : Un gros transfert enfin confirmé par Sainté

L’ASSE a fini par confirmer le transfert définitif de Pierre Ekwah, soit plus d’un mois après la levée de l’option d’achat du milieu de terrain de Sunderland AFC.

Mercato : L’ASSE confirme la levée de l’option d’achat de Pierre Ekwah

L’ASSE avait levé l’option d’achat de Pierre Ekwah depuis la fin de la saison dernière et de son prêt payant. Malgré la relégation des Verts en Ligue 2, le club stéphanois a signé un chèque d’un montant de 6 millions d’euros, selon Transfermarkt, pour transférer définitivement le milieu de terrain.

Kilmer Sports Ventures (KSV) a confirmé l’achat du Franco-Ghanéen, dans un communiqué publié ce jeudi 14 août, sans préciser la durée de son nouveau contrat. « L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l’option d’achat de Pierre Ekwah prévue dans le cadre de son prêt par Sunderland (Angleterre) l’été dernier », a assuré le club résidé par Ivan Gazidis.

Absent pendant toute la préparation estivale des Verts et la première journée de Ligue 2, le milieu défensif de 23 ans est désormais attendu dans Le Forez pour honorer son engagement.

Pour rappel, le natif de Massy (Essonne) avait disputé à 29 matchs sous le maillot Vert en Ligue 1 la saison dernière et avait été titulaire autant de fois.