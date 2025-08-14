OM : De Zerbi secoue Amine Gouiri avant d’affronter le SRFC

À la veille du choc SRFC-OM, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse. Il en a profité presse pour envoyer un message clair à son attaquant Amine Gouiri. Ce dernier fait désormais face à un concurrent de taille en attaque.

OM : Les attentes fortes de De Zerbi envers Amine Gouiri

La Ligue 1 reprend enfin ses droits ce vendredi soir avec un choc très attendu. L’Olympique de Marseille se déplace au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais pour le compte de la 1ere journée du championnat. Ce match est particulier pour Amine Gouiri. L’attaquant algérien affrontera son ancienne équipe à domicile.

24 heures avant ce choc, Roberto De Zerbi s’est présenté devant la presse. Il a évoqué plusieurs sujets, dont la concurrence entre Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe de son attaque. Le coach italien a répondu sans ambages en mettant un léger coup de pression à l’ancien Rennais. Il veut voir son joueur prendre une nouvelle dimension sur le terrain, en alliant créativité et efficacité.

« Gouiri ? Je veux qu’il joue comme un 10 et qu’il marque comme un 9 », a-t-il martelé. De Zerbi lui a même lancé un défi en demandant de « voler des buts à Aubameyang », son principal concurrent. Il l’encourage à se surpasser. Le match Stade Rennais-OM sera donc l’occasion pour Amine Gouiri de prouver sa valeur et de démontrer qu’il a le mental d’un « champion ».