L'OM de Marcelino, qui joue son avenir en Ligue des champions ce mardi soir face au Panathinaïkos, pourra bénéficier d’une forte mobilisation pour ce match.

OM - Panathinaïkos : Le Vélodrome va encore fait le plein

La saison débute sous haute pression pour l'Olympique de Marseille. Ayant terminé à la 3e place de Ligue 1 la saison dernière, l’OM doit passer par les tours de qualifications afin d’accéder aux phases de poule de la Ligue des champions. Et les débuts du club phocéen dans cette compétition ont été décevants. Sur le papier, l’OM semble favori, mais c’est finalement le Panathinaïkos qui a pris une sérieuse option sur la qualification en s’imposant 1-0 lors du match aller en Grèce.

Les hommes de Marcelino n’ont donc plus le droit à l’erreur. Ce mardi, à partir de 21h, les Phocéens devront impérativement s’imposer face aux Grecs afin de se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Tout autre résultat qu’une victoire sera synonyme d’élimination pour l’OM. L’enjeu de ce match au Vélodrome est donc énorme. Et pour tenter de renverser le Panathinaïkos, les joueurs de l’OM pourront compter sur une forte mobilisation.

Le compte Twitter La Minute OM assure en effet que le stade Vélodrome sera à guichets fermés pour cette rencontre décisive. Plus de 63 000 supporters sont attendus pour donner de la voix et encourager leur équipe à renverser la situation. L’ambiance autour du match promet donc d’être phénoménale. Ce soutien spectaculaire sera sans doute déterminant pour combler le retard pris en Grèce et porter Jordan Veretout et ses partenaires vers la qualification.

Les supporters de Panathinaïkos interdits de déplacement

Un autre facteur positif pour l'OM est l'absence de supporters adverses dans le stade. Conformément à un arrêté ministériel, les supporters du Panathinaikos ne sont pas autorisés à se rendre à Marseille pour ce match, en raison du « risque potentiel d'affrontements entre les supporters des deux équipes ». Cette décision est assez similaire à celle prise pour le match aller, où les supporters marseillais avaient également été interdits de déplacement en Grèce.

Ainsi, l'OM et son entraîneur Marcelino pourront compter sur un soutien inconditionnel dans les tribunes du Vélodrome et sur l'absence de supporters adverses pour créer une atmosphère positive et déterminante pour renverser la situation face au Panathinaikos. Les fans marseillais attendent une réaction positive de leur équipe sur la scène européenne.