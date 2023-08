Considéré comme l'une des priorités de l'été du côté de l'AS Monaco, Denis Zakaria vient de signer un contrat avec le club monégasque jusqu'en 2028.

Mercato AS Monaco : Denis Zakaria est enfin Monégasque !

Il s'agissait clairement de l'un des dossiers chauds de l'AS Monaco durant ce mercato estival. Après plusieurs semaines de négociations, Denis Zakaria débarque enfin sur le Rocher et s'engage avec le club de la principauté. L'international suisse (49 sélections, 3 buts) a paraphé un contrat de 5 ans avec l'ASM, et vient donc renforcer l'entrejeu monégasque et devient donc la troisième recrue de ce mercato estival pour Adi Hütter, nouvel entraîneur du club.

our boucler l'arrivée du milieu défensif de la Juventus, l'AS Monaco a dû mettre les moyens. Au final, le transfert de Denis Zakaria va coûter un peu plus de 20 millions d'euros au club du Rocher, qui frappe un grand coup en attirant un grand nom en Ligue 1. Une arrivée qui pourrait en cacher d'autres, puisque les Monégasques œuvrent toujours pour se renforcer en attaque pour remplacer Breel Embolo, gravement blessé.

Denis Zakaria veut se relancer à l'AS Monaco

À 26 ans, le milieu de terrain suisse a connu une saison très compliquée l'an passée. Prêté à Chelsea par la Juventus, Denis Zakaria était clairement en manque de temps de jeu en Premier League, et n'a pris part qu'à 11 rencontres avec les Blues, pour un but inscrit en Ligue des Champions. Un bilan assez maigre pour le joueur, qui ne semblait pas avoir sa place non plus à la Juventus, après son retour de prêt.

Ainsi, Denis Zakaria débarque à l'AS Monaco, dans un nouveau championnat, pour retrouver du temps de jeu. Au sein de son nouveau club, le joueur va retrouver plusieurs visages familiers, à commencer par Breel Embolo, son coéquipier en sélection, mais également le coach, Adi Hütter, qu'il a bien connu durant son passage chez les Young Boys de Berne. Le solide milieu de terrain (1,90m) va donc tenter de se relancer sous ses nouvelles couleurs, quelques mois seulement avant le prochain Euro, qu'il espère disputer avec la Nati.