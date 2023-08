Tandis que Neymar devrait quitter le PSG très prochainement, un autre attaquant parisien pourrait faire ses valises, car Hugo Ekitike a des courtisans.

Mercato PSG : Trois clubs européens veulent Hugo Ekitike

Comme nous l'expliquions, Hugo Ekitike a un bon de sortie cet été. En effet, le PSG demande 20 millions d'euros pour lâcher l'ancien joueur du Stade de Reims, un prix qui semble intéresser plusieurs écuries européennes, qui se renseignent déjà pour le jeune attaquant parisien. En effet, RMC Sport affirme que trois clubs ont coché le nom du joueur pour cet été. L'occasion pour le Paris Saint-Germain de se débarrasser d'un joueur qui n'a pas donné satisfaction cette saison.

Si la presse italienne a déjà révélé que l'AC Milan aime le profil d'Hugo Ekitike, RMC indique que le club lombard n'est pas seul sur le dossier. Selon cette source, Everton souhaiterait aussi faire venir le joueur en Angleterre, alors que l'Eintracht Francfort souhaite en faire le remplaçant de Randal Kolo Muani, qui intéresse d'ailleurs le PSG.

Aucun accord n'a encore été trouvé pour Hugo Ekitike

Bien que les courtisans soient nombreux, ce dossier pourrait traîner encore durant les prochains jours. En effet, aucun des trois clubs intéressé n'a encore trouvé d'accord, que ce soit avec le PSG ou avec Hugo Ekitike. Entré en jeu en fin de match contre le FC Lorient, l'attaquant français de 21 ans ne semble pas être en instance de départ, mais Nasser al-Khelaïfi ne devrait pas fermer la porte en cas d'offre intéressante.

Recruté il y a un an contre 28,5 millions d'euros en provenance du Stade de Reims, le joueur peine à confirmer les espoirs placés en lui au PSG. La saison passée, Hugo Ekitike a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en presque 1.400 minutes de jeu. Un bilan trop faible pour que Luis Enrique puisse compter sur lui cette saison en lui donnant un rôle plus important au Paris Saint-Germain.