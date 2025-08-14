Mercato ASSE : La belle surprise qui tombe à pic !

Dans un mercato où l’incertitude plane sur plusieurs dossiers, l’ASSE vient de recevoir une excellente nouvelle financière. Un coup de pouce inattendu qui tombe au meilleur moment pour Ivan Gazidis et Eirik Horneland.

Mercato ASSE : Un transfert qui rapporte sans jouer

Alors que l’ASSE prépare la réception de Rodez pour la 2ᵉ journée de Ligue 2, une manne bienvenue arrive dans ses caisses. Mahdi Camara, formé à Saint-Étienne et transféré à Brest en 2022, a rejoint le Stade Rennais pour huit millions d’euros. Grâce à un pourcentage à la revente négocié à l’époque, les Verts devraient percevoir au moins un million d’euros.

Une somme précieuse dans un contexte où chaque euro compte, notamment face à l’incertitude liée aux droits TV. Cette rentrée imprévue tombe à point nommé. Ivan Gazidis et Eirik Horneland, déjà mobilisés sur les dossiers Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Pierre Ekwah, voient leur marge de manœuvre s’élargir.

De quoi espérer boucler de nouvelles arrivées tout en anticipant d’éventuels départs majeurs. Dans le Forez, on sait qu’un mercato peut basculer sur un détail… et celui-ci pourrait bien changer la donne.