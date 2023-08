Une nouvelle piste de l’ASSE a été dévoilée, à deux semaines de la fin du mercato d'été. Loïc Perrin tenterait un coup au Stade Rennais.

Mercato : L'ASSE tente de se faire prêter Loum Tchaouna du SRFC

À la recherche de nouveaux joueurs pour se renforcer convenablement, à la suite de ses deux défaites en Ligue 2, l’ASSE prospecte un peu partout. Ainsi, le club ligérien serait en passe de recruter Mahmoud Bentayg au Maroc. En marge du dossier du défenseur latéral du Raja Casablanca, Saint-Etienne s’intéresserait à Loum Tchaouna (20 ans), un attaquant polyvalent du Stade Rennais. La piste a été évoquée par GaelB42, puis confirmée par L’Equipe. D’après le quotidien sportif, l’ASSE souhaite récupérer le jeune joueur sous la forme d’un prêt. « L’attaquant international U20 serait dans le viseur de Saint-Étienne, notamment, pour un prêt avec option d'achat ».

Mercato ASSE : Forte concurrence sur la pépite du Stade Rennais

En manque de temps de jeu dans l’équipe de Bruno Genesio, l’ailier droit avait été prêté au Dijon FCO la saison dernière. Loum Tchaouna avait disputé 28 matchs en Ligue 2 avec le club relégué en National à l’issue de l’exercice 2022-2023. Il avait été titulaire 19 fois, pour un but marqué et 2 passes décisives délivrées. Toutefois, le journal précise que l’ASSE n’est pas seul sur le coup. Il y a même une forte concurrence sur le Franco-Tchadien. En plus des Girondins de Bordeaux en Ligue 2, il est aussi sur les tablettes quelques clubs aux Pays-Bas et en Belgique.

Notons qu’il reste encore deux ans de contrat à Loum Tchaouna au Stade Rennais, son club formateur. Sa valeur marchande est de 1,8 M€ selon l'estimation de Transfermarkt. Le joueur sollicité par l’ASSE n’a pas joué qu’en Ligue 2. Il avait découvert la Ligue 1 et également la Ligue Europa Conférence, en 2021-2022. Il avait fait 10 apparitions dans le championnat de l’élite et 4 en coupe d’Europe, sous le maillot des Rouge et Noir.