Stade Rennais Mercato : Officiel, un attaquant quitte le SRFC

Stade Rennais Mercato : En manque de temps de jeu au SRFC, un attaquant formé à Rennes a trouvé une porte de sortie. Il a rejoint un club de Ligue 2.

Stade Rennais Mercato : Loum Tchaouna prêté à Dijon FCO

Le Stade Renais a confirmé, ce mardi, le départ de Loum Tchaouna, un jeune joueur qui ne rentre pas dans les plans de Bruno Genesio. Il va rejoindre le Dijon FCO, pour la saison 2022-2023, sous la forme d’un prêt. « Le Stade Rennais F.C et Dijon Football Côte-d'Or ont trouvé un accord de principe pour le prêt de Loum Tchaouna. L’attaquant de 18 ans va être prêté pour une saison sans option d’achat au Dijon FCO » informé le club d'Ille-et-Vilaine, dans un communiqué officiel. L’ailier droit formé à l’Académie du SRFC et sous contrat jusqu’en juin 2025 a fait 14 apparitions sous le maillot Rouge et Noir avec l’équipe professionnelle.

Barré par une forte concurrence en attaque, surtout avec l’arrivée imminente d’Amine Gouiri en Bretagne en plus d'Arnaud Kalimuendo, Loum Tchaouna espère lancer sa carrière à Dijon. Actuel 2e de Ligue 2, le club bourguignon fait un début de saison canon, mais reste l’affut d’opportunités pour se renforcer en cette fin de mercato estival.

Stade Rennais Mercato : Le DFCO se réjouit de l'arrivée de l'attaquant du SRFC

Dans la foulée de l’annonce officielle du prêt de Loum Tchaouna par le Stade Rennais, le Dijon FCO a confirmé l’arrivée du joueur en Bourgogne. Le club de Ligue s’est réjoui de la signature du natif de N’Djamena (Tchad) chez Les Rouges où il retrouvera son frère Haroun Tchaouna, attaquant de la N3 dijonnaise. « C’est un jeune espoir, très prometteur qui a déjà joué avec l’équipe première de Rennes. C’est aussi un joueur performant dans sa catégorie d’âge en équipe nationale. Il est gaucher et peut évoluer sur tous les postes de l’attaque. C’est un joueur de vitesse qui prend la profondeur. Il est capable d’éliminer par le dribble et de créer des surnombres », a apprécié Gérard Bonneau, responsable du recrutement au DFCO.