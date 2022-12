ASSE Mercato : Un dernier détail à régler pour la 1re recrue de Sainté

Publié par ALEXIS le 13 décembre 2022 à 08:01

L’ ASSE est sur le point de conclure le transfert de Charbonnier d’Auxerre. Il ne reste plus qu’un dernier détail à régler pour la signature de l'attaquant.

L’intérêt de l’ ASSE pour Gaëtan Charbonnier est une réalité. Mieux, le club ligérien a poussé ses pions ces dernières heures, et devrait accueillir l’attaquant de l’AJ Auxerre comme premier renfort dès l’ouverture officielle du mercato hivernal, en janvier. Selon les informations de Paris-Normandie, l’AS Saint-Etienne a fait une offre intéressante au buteur de l’AJA pour le convaincre de rejoindre le Forez. La source croit savoir que les Verts ont proposé un salaire de 100 000 euros bruts par mois plus des primes à Gaëtan Charbonnier. Il pourrait par exemple toucher 400 000 euros comme bonus en cas de maintien de l’ ASSE en Ligue 2. Une offre qui a mis hors jeu le Havre AC, actuel leader de Ligue 2, qui était en pole position sur le dossier de l’avant-centre de 34 ans, mais aussi le SM Caen, un autre club de Ligue 2 qui le lorgnait.

ASSE Mercato : Plus qu'un accord entre Saint-Etienne et l'AJ Auxerre

L’information du journal régional est confirmée par L’Équipe. Toutefois, le quotidien sportif va plus loin et assure que Gaëtan Charbonnier « a finalement donné son accord à l’AS Saint-Étienne ». Il devrait signer un contrat de six mois avec les Verts avec pour mission d’aider l’équipe de Laurent Batlles à assurer son maintien en Ligue 2. Il ne reste donc plus qu’un accord entre la direction stéphanoise et celle de l’AJ Auxerre. Et les échos en provenance de l’Yonne sont plutôt bonnes pour l’ ASSE.

En effet, « l'AJ Auxerre n'a pas l'intention de bloquer son joueur, mais voudrait surtout lui trouver un remplaçant » comme l’indique média sportif. « Les dirigeants bourguignons attendraient aussi des Verts une proposition convenable pour racheter le contrat de Charbonnier », a ajouté L'Equipe. À noter que le contrat de Gaëtan Charbonnier à l’AJA prend fin en juin 2023 et sa valeur sur le marché des transferts est estimée à moins d’un million d’euros.