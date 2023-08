Suite à l’élimination de l’OM face au Panathinaïkos en Ligue des Champions, le président Pablo Longoria n’est pas épargné par les critiques.

OM-Panathinaïkos : Les décisions arbitrales passent mal à Marseille

Ce mardi soir, le Vélodrome a été le théâtre d'une soirée décevante pour l'Olympique de Marseille, éliminé dès le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Défaits 1-0 au match aller, les joueurs de Marcelino devaient s’imposer à domicile avec un écart de deux buts pour se qualifier pour la suite de la compétition. Ils avaient d’ailleurs bien démarré la rencontre puisqu’ils menaient 2-0 à la pause. À cet instant, l’OM était qualifié pour le prochain tour.

Mais ce qui aurait dû être une soirée triomphante s'est rapidement transformé en un véritable cauchemar en seconde période suite à une série de décisions arbitrales controversées. Le but refusé à Vitinha pour un hors-jeu très limite et un penalty accordé dans les derniers instants du match suite à une faute de Mattéo Guendouzi ont fait basculer la dynamique du match et plongé l'OM dans la tourmente. L’Olympique de Marseille a finalement été éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite aux tirs au but face au Panathinaïkos (2-1, 3-5 tab) sur la double confrontation.

Stéphane Tapie s'en prend à Pablo Longoria

Après cette sortie prématurée de l’OM, les réactions ne se sont pas fait attendre. Les supporters et les joueurs ont exprimé leur frustration et colère face aux décisions arbitrales. Le fils de Bernard Tapie, ancien président de l'OM, a, lui aussi, exprimé son mécontentement suite à l’élimination du club phocéen. Stéphane Tapie a particulièrement ciblé Pablo Longoria, l'accusant de ne pas avoir su exercer la pression nécessaire sur les arbitres avant ce match retour décisif.

Sur Twitter, il a laissé entendre que le rôle du président ne se limite pas qu’à la gestion des joueurs, mais inclut aussi la responsabilité de protéger les intérêts de l'équipe dans tous les aspects du jeu. « Que dire : les joueurs ont fait le taff, mais Longoria non. Quand tu te fais casser le c** au match aller par l’arbitre, tu fais en sorte que ça n’arrive pas au match retour. Président de l’OM, ce n’est pas QUE recruter et vendre des joueurs », a-t-il posté.

Suite à cette élimination, les Phocéens sont reversés en Ligue Europa cette saison. Ils devront toutefois vite se remettre de cette grosse désillusion, car le prochain défi arrive dans deux jours avec un affrontement vendredi face au FC Metz dans le cadre de la deuxième journée du championnat.