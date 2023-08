Alors que le PSG est toujours à la recherche d'un milieu de terrain offensif en cette fin de mercato, tout est bouclé pour la signature de Bernardo Silva.

Mercato PSG : Bernardo Silva a donné son accord à Manchester City

Bernardo Silva va signer, mais pas au PSG. Sur les tablettes des dirigeants parisiens depuis le début de l'été, le milieu portugais semblait proche d'un départ de Manchester City, et une arrivée à Paris était un temps envisagée. Mais Pep Guardiola, conscient que l'ancien monégasque est un élément indispensable au jeu de son équipe, n'a cessé de s'opposer au départ de son joueur, et a fini par obtenir gain de cause.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Bernardo Silva a répondu favorablement aux avances de ses dirigeants concernant une prolongation de contrat. La signature est désormais imminente, et il sera lié avec les Cityzens jusqu'en juin 2026. C'est donc un nouvel échec qui se confirme pour Luis Campos et son équipe. Le milieu portugais était une priorité absolue des dirigeants, mais le Paris SG n'a pas eu les arguments nécessaires pour sortir victorieux de ce dossier complexe.

La blessure de Kevin De Bruyne a ruiné les derniers espoirs du PSG

Le PSG y aura cru jusqu'au bout, mais les derniers espoirs des dirigeants parisiens ont pris fin mardi après-midi. En conférence de presse, Pep Guardiola a annoncé que Kevin De Bruyne ne serait pas de retour avant plusieurs mois, et qu'une opération chirurgicale était envisagée pour soigner sa blessure aux ischio-jambiers. "Nous devons prendre une décision concernant une intervention chirurgicale. Mais il sera absent pendant quelques mois."

Après cette annonce, il devenait difficile d'imaginer Manchester City se séparer de Bernardo Silva. Le PSG va donc devoir trouver une alternative pour compenser cet échec, et compenser le probable départ de Marco Verratti en Arabie saoudite dans les prochaines jours.