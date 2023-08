Pour le prochain match à domicile face à Quevilly, l'ASSE va pouvoir compter sur un retour en défense. Laurent Batlles a annoncé la bonne nouvelle.

ASSE : Niels Nkounkou de retour face à Quevilly ?

C'est une nouvelle qui devrait ravir les supporters de l'ASSE. En instance de départ, et ce, depuis le début du mercato, Niels Nkounkou pourait jouer samedi face à Quevilly. À l'entraînement depuis plusieurs semaines, le joueur a déclaré qu'il ne se sentait pas apte à jouer avec l'équipe. Présent en conférence de presse Laurent Batlles a annoncé que le défenseur pourrait faire son retour dans le groupe ce week-end.

"Niels Nkounkou a fait une semaine pleine, il s’est entraîné tous les jours. J’espère qu’il pourra prétendre jouer ce week-end. J’espère qu’il sera là, je le souhaite. Je n’ai pas la possibilité et le luxe de me priver d’un joueur. Je souhaite qu’il soit prêt à jouer." Une décision qui vient de l'international français, selon son entraîneur. "Niels est ok pour jouer, il me l’a dit. Ça change que tu as un joueur au poste, tu rentres quelqu’un d’important pour le groupe, à nous et à lui de faire ce qu’il faut pour effectuer un bon match."

Le remplaçant de Niels Nkounkou déjà trouvé

Reste à savoir dans quelle condition Niels Nkounkou fera son retour et surtout s'il sera amené à être titulaire. Après deux revers consécutifs, nul doute que le piston ferait du bien aux Stéphanois qui sont déjà dos au mur. Une occasion pour l'ancien Marseillais de faire ses adieux devant son public après 20 matchs passés (6 buts) sous la tunique verte. Une rencontre qui se fera sans Louis Mouton, parti en prêt à Pau.

Toujours à la recherche de son remplaçant, l'ASSE a coché le nom de Mahmoud Bentayg, latéral gauche évoluant au Raja CA (Maroc). Le transfert devrait avoisiner les 600 000 euros. Le joueur est en attente d'un visa pour venir s'installer en France et la durée pour l'obtention est estimée à trois semaines, Saint-Etienne travaille en interne pour réduire le temps d'attente afin que le Marocain puisse évoluer avec le groupe le plus rapidement possible. Le latéral aura la lourde tâche de remplacer Niels Nkounkou qui en six mois aura marqué de son empreinte le club.