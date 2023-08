Annoncé en Arabie saoudite, Marco Verratti n’a toujours pas signé avec Al-Hilal. Le milieu de terrain du PSG pourrait prendre une autre destination.

Mercato PSG : Marco Verratti dit non à l’Arabie saoudite

Choqué par les insultes des supporters en fin de saison dernière, Marco Verratti ne serait plus aussi amoureux du Paris Saint-Germain au point de vouloir y terminer sa carrière. De leur côté, les dirigeants du club de la capitale ne seraient plus aussi intransigeants concernant le milieu de terrain italien.

Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens seraient désormais ouverts au départ du joueur de 30 ans et espéraient même recevoir une offre plus rehaussée d’Al-Hilal pour récupérer Marco Verratti, après Neymar. Mais le "Petit Hibou" préfèrerait encore rester en Europe. Sauf que personne ne se bouscule pour le moment, alors que le PSG voudrait le voir partir comme l’attaquant brésilien. Aux dernières nouvelles, un club surprenant serait prêt à tout pour permettre à Verratti de continuer à évoluer en Europe.

Galatasaray, prochaine destination de Marco Verratti ?

Selon les renseignements obtenus par le journal sportif turc FotoMaç, ce jeudi, Marco Verratti serait la priorité des dirigeants de Galatasaray. Le quotidien titre même sa Une du jour : « La prochaine star est Verratti », avant d’expliquer que le club stambouliote travaille sur cette piste dans le secret depuis de nombreux jours. À moins de deux semaines de la fin du mercato estival, le feuilleton Verratti pourrait ainsi animer l’actualité du PSG.

Pour laisser partir l’international italien, dont le contrat expire en juin 2026, le champion de France en titre demanderait au moins 50 millions d’euros. Longtemps annoncé dans le collimateur de la Juventus, de Chelsea, du Barça et d’autres clubs italiens, Marco Verratti pourrait rejoindre la Turquie. Cependant, à ce prix-là, Galatasaray pourrait avoir des difficultés pour satisfaire les dirigeants parisiens.