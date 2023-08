Présent ce jeudi en conférence de presse, Marcelino a lâché quelques indices sur le prochain onze de départ de l’OM contre le FC Metz.

Metz-OM : Marcelino n’a prévu aucun changement majeur

Après une élimination décevante face au Panathinaïkos lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l'Olympique de Marseille ne peut se permettre de s'apitoyer sur son sort. L'équipe phocéenne est déjà tournée vers la prochaine épreuve qui l'attend, à savoir un déplacement important sur la pelouse du FC Metz dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1. Cette rencontre prévu ce vendredi soir (21h) offre aux Marseillais l'opportunité de vite se relever après un revers et de redresser la barre.

Le match contre le FC Metz revêt en effet une importance particulière pour Marcelino et ses hommes. Le technicien espagnol est sous le feu des critiques après la défaite contre le Panathinaïkos et sera scruté de près par les supporters marseillais. Ses choix tactiques pour le match contre les Messins seront soumis à un examen minutieux. Marcelino devra trouver la solution pour éviter de nouvelles déceptions.

Toutefois, malgré les difficultés rencontrées lors du match précédent, l’entraîneur de l’OM n’envisage pas de bouleversements majeurs dans son onze de départ face au FC Metz. Il prévoit sans doute de conserver la même composition d’équipe en raison des limites de son effectif et du besoin de maintenir la cohérence et l'efficacité de l'équipe. « Il ne devrait pas y avoir beaucoup de changements demain, car l'effectif ne nous permet pas un grand choix pour maintenir la même performance et efficacité », a-t-il expliqué.

Geoffrey Kondogbia de retour, François-Régis Mughe incertain

Poursuivant, Marcelino a fait le point sur l'état de son groupe en prévision du match contre le FC Metz. Geoffrey Kondogbia, qui était suspendu lors du match précédent, est de retour et pourrait apporter son expérience au milieu de terrain. En revanche, le jeune François-Régis Mughe, sorti blessé à la cheville contre Reims, reste incertain. « Il n'y a pas de blessé a priori. On verra à l'entraînement pour Mughe. Ce sera un jour clé pour le groupe et voir qui est disponible », a indiqué l’entraîneur de l’OM.

Quoi qu’il en soit, les supporters phocéennes attendent une réaction positive de leur équipe, avec l'espoir que le déplacement à Metz marque le début d'une série de succès pour l'Olympique de Marseille en ce début de saison.