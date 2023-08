À quelques jours de la fin du mercato, l’OL négocie la signature d’un jeune gardien de but, convoité par deux clubs en Ligue 1 et aussi à l’étranger.

Mercato OL : Lyon attaqué pour ses pépites

Surveillé de près par la DNCG, l’OL est à l’affut des transferts à moindre cout. À moins de deux semaines de la fermeture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a recruté 5 joueurs pour seulement 12 M€. Le transfert de Clinton Mata du FC Bruges a couté 5 M€, celui de Skelly Avero du FC Sochaux a été conclu à 4 M€ et Duje Caleta-Car a débarqué sous la forme d’un prêt payant estimé à 1,5 M€. L’OL a investi 1 M€ pour faire venir Jake O’Brien de Crystal Palace, alors que Ainsley Maitland-Niles est arrivé libre d’Arsenal.

En plus d’être dans le collimateur du gendarme financier de la LFP, Lyon est attaqué notamment pour ses pépites. Après avoir longtemps résisté pour Castello Lukeba (20 ans), John Textor a finalement cédé le jeune défenseur central au RB Leipzig, contre un gros chèque de 30 M€. Actuellement, l’OL est harcelé par Chelsea et le PSG pour Bradley Barcola (ailier droit, 21 ans) et Rayan Cherki (milieu offensif de 20 ans).

Mercato : L'OL va prolonger le contrat de Justin Bengui Joao

À côté de ces deux joueurs bien valorisés sur le marché, Justin Bengui Joao (18 ans) a lui deux touches en Ligue 1. L’AS Monaco et le FC Nantes souhaitent s’attacher ses services, selon L’Équipe. À l’étranger, le RB Leipzig a coché son nom sur son calepin. Mais la position de l’OL est bien claire, il ne veut pas laisser filer toutes ses pépites et résiste aux attaques. John Textor songe justement à renforcer le contrat de son gardien de but très prometteur. « Sollicité cet été, Justin Bengui Joao va continuer son apprentissage à Lyon. Il est en discussion avancée avec son club formateur pour une prolongation d'un an, soit jusqu'en juin 2025 », a informé le quotidien sportif.

L’imposant portier (1,91 m) est le gardien de but de la réserve lyonnaise. En juin dernier, il avait disputé le Tournoi Maurice-Revello avec l'équipe de France U18. Cette saison, il devrait intégrer le groupe professionnel comme 3e gardien de but dans la hiérarchie, derrière Anthony Lopes et Rémy Riou. Pour rappel, Justin Bengui Joao avait signé son premier contrat professionnel avec son club formateur en juillet 2021, pour une durée de 3 ans.