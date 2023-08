Quevilly-Rouen, adversaire de l'ASSE ce samedi (19h), a des raisons de se méfier des Stéphanois, car il a un bourreau dans l’équipe de Saint-Etienne.

ASSE-QRM : Olivier Echouafni s'attend à un grand match à Saint-Etienne

L’ASSE et l’US Quevilly-Rouen s’affrontent ce samedi (19h) au stade Geoffroy-Guichard. Cette rencontre est placée sous haute surveillance, car elle est classée à haut risque par la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) de la Loire. Les deux équipes ont perdu leurs deux premiers matchs en Ligue 2 et sont en quête de leurs premiers points pour se relancer. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Olivier Echouafni a déclaré : « ça va être un grand match, face à une grande équipe et un public nombreux […]. L’idée c’est qu’on puisse nous aussi prendre des points à un moment donné ».

ASSE : Ibrahim Sissoko, auteur de deux doublés contre Quevilly-Rouen

Mais l’entraineur de QRM devra trouver la solution pour museler Ibrahim Sissoko. La première recrue estivale de l’AS Saint-Etienne est en effet un bourreau du club normand. Sur les deux derniers matchs de l’attaquant face aux Normands, il a réussi deux doublés. « Les deux dernières fois que son équipe a reçu QRM, le nouveau numéro 9 des Verts a réalisé un doublé », a rappelé Poteaux-Carrés. C’était d’abord avec l’équipe de Niort le 19 mars 2022, puis avec celle de Sochaux-Montbéliard le 22 octobre 2022. Il avait donné la victoire aux Chamois (2-0) et avait égalisé à deux reprises pour les Lionceaux contre Quevilly-Rouen (2-2).

Arrivé à l’ASSE en juillet, à la suite de la rétrogradation des Sochaliens en National, Ibrahim Sissoko a déjà ouvert son compteur. Il a inscrit un but contre Rodez AF, samedi dernier, même cela n’a pas suffi. Les Verts ont été battus dans l’Aveyron (2-1). Sifflé par le Kop Nord à la suite de ses débuts ratés face à Grenoble (0-1), l’ancien buteur de Sochaux (13 buts, 5 passes décisives la saison dernière en Ligue 2) est très attendu ce samedi, et il le sait. Un 3e doublé contre son adversaire préféré ferait de lui le nouveau chouchou du peuple vert.