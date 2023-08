Prêté officiellement à Genoa ce samedi avec option d’achat, le milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi ne semble pas en avoir terminé avec l’OM.

Mercato OM : Ruslan Malinovskyi prêté à Genoa avec option d’achat

Au lendemain d'un nul frustrant à Metz (2-2), et alors que plusieurs sources évoquent des discussions avec le Bayer Leverkusen pour l’international allemand Nadiem Amiri, l’Olympique de Marseille a officialisé le prêt de Ruslan Malinovskyi au Genoa. Sous contrat à Marseille jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain offensif de 30 ans a été prêté avec une option d’achat fixée à 10 millions d'euros. Clairement poussé vers la sortie sur la Canebière, l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame retourne donc en Italie, où il a déjà brillé entre 2019 et 2023. Pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais, Marcelino, le natif de Jytomyr ne s’avoue pourtant pas résigné et entrouvre déjà la porte à un retour dans la cité phocéenne.

Ruslan Malinovskyi : « à plus tard, Marseille »

Arrivé en prêt en janvier passé et définitivement recruté cet été contre un chèque de 10 millions d’euros, Ruslan Malinovskyi n’est pas parvenu à s’imposer au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Alors que Marcelino a ouvertement réclamé du renfort dans le secteur offensif, la direction Marseille a pris la résolution de se séparer de Malinovskyi afin de faire de la place à un nouveau joueur qui pourrait être Nadiem Amiri.

L’OM et le Bayer Leverkusen négocient déjà son transfert fixé à 7 millions d’euros. Pour autant, Ruslan Malinovskyi ne tourne pas définitivement la page OM. Après l’annonce de son départ, l’ancien coéquipier de Dimitri Payet a notamment écrit sur son compte Twitter : « À plus tard, Marseille », avant d’annoncer la couleur pour cette saison. « Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre en Serie A », publie l’Ukrainien.