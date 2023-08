La vente de Marco Verratti à un club d’Arabie Saoudite est bouclée. Le milieu de terrain italien a trouvé un accord avec Al-Ahli pour son transfert qui devrait suivre les jours à venir.

La vente de Marco Verratti en Arabie Saoudite dans les tuyaux

En 2012, le 18 juillet, plus précisément, Marco Verratti, alors tout juste âgé de 19 ans, quittait Pescara pour le PSG. Montant de son transfert : 12 millions d’euros. Si son jeune âge à l’époque rendait sceptiques certains observateurs, "Petit hibou" n’avait pas tardé avant de mettre tout le monde d’accord sur l’étendue de son talent. Rapidement devenu incontournable dans le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il a parfois été comparé aux meilleurs à son poste.

Seulement, les années sont passées et l’effet de l’âge, 30 ans cette saison, a fait rencontrer quelques pépins physiques au joueur italien. Le membre de la Squadra Azzura sort d’ailleurs d’une saison 2022-2023 particulièrement difficile. Il a certes joué 27 matchs de Ligue 1 sous les ordres de Christophe Galtier, mais en vérité, il a été remplacé 13 fois en sachant qu’il a fait 2 entrées en jeu.

Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG ne le porte pas au cœur de son plan de jeu et ne s’oppose donc pas à son transfert. Plusieurs équipes se sont rapidement mises sur les rangs pour l’engager, notamment l’Atletico Madrid, Naples ou encore l’Inter Milan.

Mais c’est d’Arabie Saoudite, de Al-Ahli qui sort du second championnat saoudien avec le titre de champion, qu'est venue la meilleure offre. Cette formation a déjà enrôlé Riyad Mahrez et Roberto Firmino, que de grands noms bien connus en Europe. Sauf que ses dirigeants voudraient aussi engager Marco Verratti qui cherche présentement une porte de sortie du PSG.

Plus qu'un accord entre le PSG et Al-Ahli pour boucler le transfert

L’italien, également sur les tablettes du Bayern Munich, serait tombé d’accord avec Al-Ahli sur les conditions de son futur contrat. Après Neymar, Paredes et R. Sanches, Marco Verratti a bénéficié d’un accord de sa direction pour négocier avec ce club saoudien. Maintenant que les deux parties sons d’accord, il ne reste plus qu’un dernier accord à boucler entre les dirigeants du PSG et leurs homologues d’Al-Ahli.

D’après l’Équipe, le départ de Verratti au club actuel leader de la Saudi Pro League pourrait se faire assez rapidement lorsque les deux formations se sont mises d’accord sur l'indemnité de son transfert.

Du côté de la direction sportive du Paris SG, Luis Campos avait déjà anticipé le coup. Celui qui a déjà recruté Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, et même Manuel Ugarte aurait déjà des cibles en vue pour remplacer Marco Verratti.