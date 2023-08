Ce vendredi soir, l'OM n'a pas pu faire mieux que concéder le match nul contre le FC Metz (2-2), malgré quelques belles performances côté marseillais.

OM : Emran Soglo, titulaire pour la première fois avec Marseille

Lors de la rencontre opposant l'OM au FC Metz, Marcelino a surpris tout le monde en titularisant d'entrée Emran Soglo, qui n'avait pourtant jamais pris part au moindre match de Ligue 1 avec les Phocéens. Cependant, le franco-anglais de 18 ans a réalisé une belle performance sur la pelouse messine, ce qui a permis au joueur de se mettre en avant, alors qu'il remplaçait numériquement Azzedine Ounahi, un peu court après le match de la semaine contre le Panathinaikos.

En effet, Emran Soglo a inscrit son tout premier but dès ses premières minutes sous les couleurs de l'OM. Il aura fallu moins d'un quart d'heure pour que l'ailier gauche formé au club trouve le chemin des filets. Une soirée pleine d'émotions pour le natif de Créteil, qui pourrait bien s'être fait une place de choix auprès de son entraîneur, qui risque d'avoir besoin de sang frais cette saison, entre la Ligue 1, le Coupe de France et la Ligue Europa.

Emran Soglo exulte après son premier but avec l'OM

Un match inoubliable donc pour Emran Soglo, qui a ouvert son compteur sur une passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang, après seulement 14 minutes de jeu. "C’est une immense fierté de marquer mon premier but à l’Olympique de Marseille, se livre le jeune joueur. Ça a toujours été un rêve pour moi et aujourd’hui, c’est devenu une réalité. Je n’ai même pas les mots. Je suis déçu du résultat, mais on doit continuer à travailler et la semaine prochaine, ce sera mieux."

Après cette première réussie, en dépit du match nul, Emran Soglo devrait retrouver les pelouses du championnat de France dans les prochaines semaines. Il pourrait bien être l'un des noms à surveiller cette saison du côté de l'OM, alors que l'ailier gauche n'a que 18 ans, et pourrait donc encore progresser.