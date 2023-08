De retour dans le groupe du PSG pour ce début de saison, Kylian Mbappé est, sans aucun doute, l'une des attractions principales de ce mercato estival.

PSG : Lucas Hernandez ne mâche pas ses mots pour le retour de Kylian Mbappé

Arrivé cet été au PSG en provenance du Bayern Munich, Lucas Hernandez est rapidement devenu titulaire dans son nouveau club, sous les ordres de Luis Enrique. Interrogé après la rencontre face au Toulouse FC, le défenseur s'est livré sur le retour de Kylian Mbappé dans le groupe du Paris Saint-Germain, lui qui connaît bien l'attaquant parisien, pour l'avoir très régulièrement côtoyé en Équipe de France ces dernières années.

"C’est un joueur extraordinaire, tout le monde le sait, assure Lucas Hernandez à propos de Kylian Mbappé. Je le connais de l’équipe de France. C’est une fierté de pouvoir jouer avec lui, on s’entend très bien. En espérant que cette saison, il va bien nous aider sur le terrain. C’est important pour le PSG." Une déclaration qui devrait faire plaisir au principal intéressé, dont l'avenir à Paris reste toujours assez incertain.

Un début de saison très délicat pour le PSG

Pour le moment, le début de saison du PSG version Luis Enrique est loin d'être une réussite. Sur le plan offensif, les recrues comme Ousmane Dembélé ou Gonçalo Ramos doivent encore trouver leurs marques, alors que la possession du club de la capitale semble parfois être trop stérile pour amener de réelles occasions de créer le danger dans la surface adverse. Et cela se ressent dans les résultats avec deux matchs nuls, contre le FC Lorient et le Toulouse FC.

Cependant, cela n'inquiète pas Lucas Hernandez, qui est conscient que cela peut prendre du temps. "Les résultats sont le plus important dans le foot, mais on est confiants, je suis confiant, confie le défenseur français. Je sais que les résultats vont arriver. On a un super groupe, des joueurs très solides sur le terrain. Tout le monde se donne à fond. Dans les petits détails, il manque des choses. Mais je le redis : je suis confiant et les résultats vont arriver."