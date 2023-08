Alors que les supporters de l'OM espèrent toujours toujours un retour d'Alexis Sanchez, une confirmation est tombée ces dernières heures.

Mercato OM : Alexis Sanchez, les supporters y croient encore

Même si Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé, et que Pablo Longoria a affirmé que l'effectif était complet hormis au poste de latéral droit, les supporters de l'OM continuent d'espérer en un possible retour d'Alexis Sanchez avant la fin du mercato. Auteur d'une dernière saison plus que brillante sous le maillot marseillais, l'attaquant chilien est libre de tout contrat depuis le mois de juin dernier, et voulait des garanties pour prolonger son aventure sur la Canebière.

En ce qui concerne le recrutement, Pablo Longoria a fait un travail remarquable ces dernières semaines, et nul doute qu'Alexis Sanchez a scruté de près les choix du dirigeant espagnol. En revanche, il n'a sans doute pas apprécié la récente élimination de l'OM en Ligue des Champions, et la possibilité de le voir revenir à Marseille est sans doute définitivement enterrée. Reste désormais à savoir où le joueur de 34 ans va rebondir cette saison, et une destination se démarque ces derniers jours.

Le PDG de l'Inter Milan confirme pour Alexis Sanchez

Il est arrivé à l'OM en provenance de l'Inter Milan l'été dernier, et il est sur le point de retourner chez les Nerazzurri. Alexis Sanchez ne cache plus son envie de retourner à l'Inter Milan en cette fin de mercato estival, et cela a été confirmé par le PDG du dernier finaliste de la Ligue des Champions, Giuseppe Marotta, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano."Correa veut avoir plus d'espace et oui, Alexis Sánchez a envie de revenir ici."

Toutefois, selon les informations devoilées par La Gazzetta dello Sport, le retour de l'attaquant chilien serait toujours conditionné à un départ de Joaquin Correa, lui qui n'entre plus dans les plans des dirigeants de son entraîneur Simone Inzaghi.