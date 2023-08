Alors que la direction de l’OM semblait ouverte à un départ de Mattéo Guendouzi, les chances de voir le milieu de terrain français s’en aller s’amenuisent.

Mercato OM : C'est 20 millions d'euros pour Mattéo Guendouzi

Après son élimination précoce en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille cherche à réorganiser son effectif et à générer des fonds pour rééquilibrer ses finances. Dans cette optique, la direction de l'OM explore la possibilité de réaliser plusieurs ventes en cette fin de mercato. Et parmi les joueurs susceptibles de quitter le navire phocéen, Mattéo Guendouzi occupe une place de choix.

Le milieu de terrain français connaît un début de saison décevant avec l'Olympique de Marseille, où il doit se contenter d’un statut de remplaçant sous les ordres de Marcelino. Et l’arrivée des nouvelles recrues ne joue pas en sa faveur. Conséquence directe de ce recrutement ambitieux, Mattéo Guendouzi se retrouve poussé vers la sortie. D’autant plus que plusieurs clubs s’activent en coulisse pour boucler sa signature. La Lazio et L’Inter Milan sont à l’affût pour son transfert.

En quête de renforts dans l’entrejeu, Galatasaray a récemment entamé des démarches concrètes en formulant une offre de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur de 24 ans. Une offre vite déclinée par la direction de l’OM, qui ne compte pas brader son joueur pour moins de 20 millions d’euros. Cependant, une récente situation en interne change la donne pour Mattéo Guendouzi.

L'Olympique de Marseille change d'avis pour Mattéo Guendouzi

La Provence explique en effet que la suspension de 4 mois de Pape Gueye et la possible blessure au genou de Geoffrey Kondogbia pousseraient les dirigeants de l’OM à revoir leur position initiale. Ces derniers ne seraient pas contre l’idée de conserver Mattéo Guendouzi une saison de plus, malgré les différentes offres. Face aux contraintes liées à son effectif, l’Olympique de Marseille devrait réévaluer l'avenir de Mattéo Guendouzi au club.

De son côté, le vice-champion du monde serait désormais ouvert à un départ de l’OM, où son contrat expire en juin 2025. Mais c’est bien la direction du club phocéen qui aura le dernier mot dans ce dossier. Le sort du joueur de 24 ans sera défini en fonction des offres, des besoins de l'équipe et des circonstances changeantes du mercato.