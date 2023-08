Après leur rapprochement, qui a abouti à la réintégration de l’attaquant de 24 ans, le PSG et le clan Kylian Mbappé se sont rencontrés pour aborder l’avenir.

Mercato PSG : Le Paris SG veut toujours prolonger Kylian Mbappé

Réintégré au groupe de Luis Enrique après des discussions « très constructives et positives », Kylian Mbappé dispose toujours d’un contrat qui expire dans moins d’un an. Refusant de voir le meilleur joueur du monde partir gratuitement, le Paris Saint-Germain travaille en coulisse afin d’aboutir à un accord avec les représentants de l’international français. Surtout que le Real Madrid se tient déjà prêt pour l’accueillir librement l’été prochain.

Pour autant, le journaliste Daniel Riolo assure « qu'il n'y a pas d'offre pour Mbappé. D'ici le 31 aout, on ne sait jamais si le Real Madrid va se décider à bouger, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un joueur du PSG, il doit être titulaire. Il faut en profiter jusqu'au bout ». De son côté, le Paris Saint-Germain continue d’insister auprès de son joueur afin qu’il signe un nouveau contrat, même si un transfert cet été n’est pas forcément exclu.

Nasser Al-Khelaïfi toujours disposé à vendre Kylian Mbappé cet été ?

Selon les informations du journal espagnol AS, une réunion au sommet aurait eu lieu ce dimanche entre des émissaires de l’émir du Qatar et le clan Kylian Mbappé. L’objectif du propriétaire du Paris Saint-Germain était de confirmer l’apaisement des relations entre la direction du club de la capitale et la famille Mbappé, puis d’évoquer une prolongation. Même si rien n’est encore acté, la direction parisienne serait apparue « optimiste » après la rencontre, rapporte le journal madrilène.

Le capitaine de l’Équipe de France devrait rencontrer Nasser Al-Khelaïfi cette semaine pour faire avancer les discussions, mais le président des Rouge et Bleu ne fermerait pas forcément la porte à un départ de son buteur. Seulement, le PSG attend que le Real Madrid envoie la bonne offre pour commencer à négocier avec Florentino Pérez, alors que le natif de Bondy insiste pour honorer son contrat jusqu’à son terme.

Pour le moment, aucune évolution concrète n'est à relever, les différentes parties restant sur leur position respective. Toutefois, Sport Bild a révélé dimanche que les Merengues entendaient jouer la montre pour faire une proposition de 120 millions d'euros au PSG dans les derniers instants du mercato.