INFO : Nouvelle arrivée à l’OM, c’est officiel !!!

Une semaine avant la reprise du championnat, l’OM et sa direction viennent d’officialiser une arrivée tant attendue par les supporters. Le maillot third de la saison a été dévoilé.

L’OM présente son nouveau maillot third

L’Olympique de Marseille continue de vibrer ses supporters en cette fin de mercato. Le club phocéen a récemment officialisé la venue de Timothy Weah – sa sixième recrue estivale – et ne lève pas le pied. La direction de l’OM prospecte activement pour faire venir des renforts supplémentaires. Les noms de Joel Ordonez et Edon Zhegrova reviennent en force dans la cité phocéenne.

En attendant, l’OM a dévoilé son tout nouveau maillot third. Cette nouvelle tunique arbore un bleu élégant, rehaussé d’un col blanc et elle est déjà disponible dans les boutiques du club. Pour marquer le coup, l’Olympique de Marseille a diffusé une vidéo promotionnelle inspirée du film culte « Les Collègues ». On y voit plusieurs cadres de l’équipe, comme Leonardo Balerdi, Adrien Rabiot, ou encore Geronimo Rulli, réunis pour un match improvisé.

𝙈𝙖𝙧𝙨𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚, 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙚𝙛𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙪 𝙗𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙧𝙤𝙣𝙙.

Un terrain improvisé, un match spontané et vous réunissez le monde entier 🔵⚪️🌍



👕 Découvrez officiellement notre nouveau maillot Third, disponible dès aujourd’hui dans les boutiques officielles et… pic.twitter.com/TrfcGadBE5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 8, 2025

Le slogan de la campagne, « Marseille, carrefour d’un ballon rond », illustre parfaitement l’ambition du club dirigé par Pablo Longoria de s’imposer comme un point de rencontre du football mondial. Ce maillot third incarne ainsi l’esprit cosmopolite et populaire de l’OM. Il invite les supporters à afficher fièrement les couleurs Ciel et Blanc.