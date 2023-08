Alors que le PSG fait le pressing depuis le début du mercato pour attirer Bradley Barcola, le jeune attaquant lyonnais a la côte sur le marché.

Mercato OL : Manchester City s'intéresse à Bradley Barcola

Depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola est au cœur de l'actualité mercato à l'OL. Et pour cause, l'attaquant lyonnais est suivi de très près par le PSG, qui fait tout pour tenter d'attirer le jeune joueur français, qui a performé la saison passée avec l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, les Gones sont intransigeants pour leur joueur, mais l'intérêt d'un cador européen pourrait bien faire monter les enchères, et pousser John Textor à lâcher sa jeune pépite contre une très belle somme.

Foot Mercato affirme en effet, que Manchester City voudrait recruter le jeune espoir de l'OL cet été, pour renforcer son attaque suite à plusieurs départs survenus ces derniers mois. Ainsi, les Mancuniens pourraient passer à l'action dans ce dossier, et mettre des bâtons dans les roues au PSG, qui fait de Bradley Barcola une priorité depuis l'entame du mercato estival.

L'OL veut plus que 30 millions d'euros

Cependant, si Manchester City veut boucler l'arrivée de Bradley Barcola, il faudra se montrer très convaincant, puisque les Gones ont déjà refusé une belle offre pour leur attaquant, auteur de 5 buts et 8 passes décisives cette saison. Plus tôt durant ce mercato, Lyon a refusé l'offre du PSG, estimée à 30 millions d'euros et jugée trop faible par les dirigeants. Reste à voir si l'écurie anglaise sera prête à signer un plus gros chèque pour convaincre l'Olympique Lyonnais de lâcher son jeune talent.

En cas d'échec dans ce dossier, Manchester City explore d'autres pistes. Jérémy Doku (Stade Rennais) est une option envisagée par les Citizens pour se renforcer sur l'aile. Outre Bradley Barcola, un autre jeune espoir français est également pisté par Manchester City, puisque Michael Olise (Crystal Palace) intéresse aussi le vainqueur de la Ligue des Champions. Le PSG serait également sur le coup pour le joueur des Eagles.